***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 11:54
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Nisan sonu toplam brüt prim üretimi 16 milyar 262 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %128 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Nisan sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151630
BIST
14:204.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 27,73
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.530
En Düşük
4.406
14:2019,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:2021,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1119
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:201.272,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SDTTR
|96,25
|166.326.236
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|PCILT
|20,74
|8.790.562
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|722.642.159
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|295.051.146
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.317.659
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|KCHOL
|80,50
|4.184.393.207
|% -7,68
|
|BIMAS
|154,30
|3.348.130.728
|% -3,32
|
|THYAO
|130,70
|2.979.649.375
|% 5,06
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|EKGYO
|6,13
|872.738.787
|% 3,37
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|GARAN
|27,76
|2.328.651.167
|% -6,85
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6979
|19,7046
|% 0,26
|
|Euro
|21,4649
|21,4753
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,6283
|24,7518
|% 0,30
|
|Frank
|21,9757
|22,1081
|% 0,50
|
|Riyal
|5,2381
|5,2644
|% 0,22
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,64
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.153
|-206,00
|
|Tam
|8.946
|9.193
|-212,30
|
|Yarım
|4.425
|4.538
|-133,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,11
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35ASTOR
Yüzde 4.19 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 146, 202 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 4, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 42, 412.00 milyon TL de
-
14:34AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 178 adet işlem
-
14:33VESTL
Yüzde 5.33 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 853 adet işlem
-
14:32KOZAA
Yüzde 4.16 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 109 adet işlem