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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2023 11:54
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Nisan sonu toplam brüt prim üretimi 16 milyar 262 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %128 oranında artışla gerçekleşmiştir. 
Ekte 2023 Nisan sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
  
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151630


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SDTTR 96,25 166.326.236 % 10,00  
ETILR 13,23 11.492.312 % 9,98  
PCILT 20,74 8.790.562 % 9,97  
AVHOL 30,88 7.509.337 % 9,97  
EUPWR 76,70 722.642.159 % 9,96  
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Altın Gr. 1.272 1.272 -2,37  
Cumhuriyet 9.017 9.153 -206,00  
Tam 8.946 9.193 -212,30  
Yarım 4.425 4.538 -133,00  
Çeyrek 2.206 2.262 -74,00  
Gümüş.Ons 23,77 23,79 -0,30  
Gümüş Gr. 15,06 15,08 -0,16  
B. Petrol 75,12 75,12 -0,11  
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