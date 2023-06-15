***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi 20 milyar 513 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %134 oranında artışla gerçekleşmiştir.Ekte 2023 Mayıs sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158922BIST