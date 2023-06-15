***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 13:14
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi 20 milyar 513 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %134 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Mayıs sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158922
BIST
17:595.487
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 126,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1101
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
17:5925,8816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,3814
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8892
En Düşük
25,3574
17:591.486,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|60,50
|79.152.915
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.618.110
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.167.363
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.689.926
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.906.160
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.184.162
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|196.204.561
|% -7,12
|
|THYAO
|183,30
|7.078.097.062
|% 0,22
|
|SASA
|56,35
|5.037.362.866
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,21
|4.500.373.921
|% 4,57
|
|YKBNK
|12,96
|3.990.599.705
|% 7,20
|
|ISCTR
|13,77
|3.274.130.176
|% 4,00
|
|YKBNK
|12,96
|3.990.599.705
|% 7,20
|
|ISCTR
|13,77
|3.274.130.176
|% 4,00
|
|AKBNK
|19,21
|4.500.373.921
|% 4,57
|
|ZOREN
|3,02
|638.578.615
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,17
|871.437.608
|% 0,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6711
|23,6764
|% 0,45
|
|Euro
|25,8567
|25,8841
|% 1,51
|
|Sterlin
|30,0729
|30,2237
|% 1,13
|
|Frank
|26,3666
|26,5255
|% 1,27
|
|Riyal
|6,2915
|6,3231
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|10,23
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|16,50
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.761
|4.871
|16,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.436
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,03
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|1,68
|