***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 11:05
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Haziran sonu toplam brüt prim üretimi 24 milyar 402 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %117 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Haziran sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171993
BIST
'
11:386.411
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 42,40
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3826,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1774
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3829,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2123
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:381.648,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.648,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KRONT
|26,84
|47.188.932
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.483.345
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.387.191
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.901.992
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.717.210
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.502.496
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,60
|4.448.043.143
|% 1,96
|
|ASELS
|71,10
|3.643.868.849
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|ASTOR
|83,20
|1.847.265.946
|% -0,06
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|ISCTR
|14,69
|1.676.547.951
|% -0,47
|
|SKBNK
|2,87
|277.343.013
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,37
|657.087.328
|% 0,60
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1927
|26,1991
|% 0,69
|
|Euro
|29,4226
|29,4396
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2668
|34,4386
|% 0,47
|
|Frank
|30,4425
|30,6259
|% 0,80
|
|Riyal
|6,9617
|6,9967
|% 0,60
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.607
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,92
|0,08
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,14
|