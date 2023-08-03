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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.08.2023 20:23
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 03.08.2023 tarihinde (bugün) gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Aziz Murat ULUĞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Taha ÇAKMAK seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Atilla BENLİ 03 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla  görevinden ayrılmış olup Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taha ÇAKMAK Genel Müdür olarak atanmıştır,  Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180428


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Gümüş.Ons 23,59 23,61 -0,11  
Gümüş Gr. 20,44 20,47 -0,10  
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