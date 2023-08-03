***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.08.2023 tarihinde (bugün) gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Aziz Murat ULUĞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Taha ÇAKMAK seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Atilla BENLİ 03 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taha ÇAKMAK Genel Müdür olarak atanmıştır, Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180428BIST