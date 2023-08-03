***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 20:23
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2023 tarihinde (bugün) gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Aziz Murat ULUĞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Taha ÇAKMAK seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Atilla BENLİ 03 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taha ÇAKMAK Genel Müdür olarak atanmıştır, Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180428
BIST
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18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0379
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0854
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.677,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.677,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9546
|26,9601
|% 0,14
|
|Euro
|29,5475
|29,5701
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,1595
|34,3308
|% -0,01
|
|Frank
|30,7092
|30,8942
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.959
|11.049
|-33,00
|
|Yarım
|5.484
|5.550
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.775
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,44
|20,47
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|1,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB