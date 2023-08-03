***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 23:04
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.08.2023 (bugün) gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn.Fatma Özkul ve Sn.Murat Akbalık'ın bağımsızlık beyanlarını ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180453
BIST
'
18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0001
En Düşük
26,9175
18:0529,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0541
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8809
En Düşük
29,4723
18:051.676,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.676,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.677,99
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9714
|26,9857
|% 0,14
|
|Euro
|29,5126
|29,5772
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,1285
|34,2996
|% -0,07
|
|Frank
|30,6453
|30,8299
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1584
|7,1943
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.954
|11.044
|-38,00
|
|Yarım
|5.481
|5.547
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,45
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|2,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB