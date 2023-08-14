***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 11:27
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Temmuz sonu toplam brüt prim üretimi 28 milyar 386 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Temmuz sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185002
BIST
'
11:537.844
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 130,04
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5327,0526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0872
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5329,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:531.664,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.664,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MERCN
|39,38
|58.262.130
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|AVHOL
|112,70
|46.862.150
|% -3,84
|
|BRKVY
|42,36
|18.088.763
|% -3,73
|
|DOCO
|3.371,00
|39.121.368
|% -3,58
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|ASTOR
|138,40
|4.381.412.336
|% 7,04
|
|THYAO
|265,30
|3.787.006.562
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.649.827.561
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.472.348.075
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,38
|1.059.797.350
|% 6,31
|
|YKBNK
|16,28
|2.078.367.066
|% 3,30
|
|PETKM
|19,44
|2.430.786.522
|% 2,75
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|SKBNK
|3,84
|488.687.456
|% 1,32
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0431
|27,0486
|% 0,31
|
|Euro
|29,6174
|29,6279
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,45
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.137
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.585
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,09
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|-0,40
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06KATMR
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 100, 580 adet işlem
-
12:05SANEL
Yüzde 5.44 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 894 adet işlem
-
12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET