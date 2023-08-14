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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.08.2023 11:27
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Temmuz sonu toplam brüt prim üretimi 28 milyar 386 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Temmuz sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185002


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MERCN 39,38 58.262.130 % 10,00  
RYSAS 33,66 58.402.170 % 10,00  
BAYRK 11,44 19.168.071 % 10,00  
COSMO 123,20 3.939.566 % 10,00  
MMCAS 11,44 119.720 % 10,00  
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Euro 29,6174 29,6279 % 0,07  
Sterlin 34,2520 34,4237 % 0,37  
Frank 30,7532 30,9385 % 0,35  
Riyal 7,1921 7,2282 % 0,37  
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11:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 1,45  
Altın Gr. 1.665 1.665 5,66  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -1,00  
Tam 11.137 11.214 26,00  
Yarım 5.585 5.633 13,00  
Çeyrek 2.784 2.816 6,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 0,05  
Gümüş Gr. 19,76 19,78 0,09  
B. Petrol 86,41 86,41 -0,40  
Seans Raporu 11:51
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