***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6 Eylül 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, aynı tarih itibarıyla Sayın Dr. Doğan BAŞAR'ın Şirketimiz İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ve Şirketimizde Oto Dışı Sigortalar Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Çağrı AKPINAR'ın Teknik ve Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin süreçlerin akabinde yürütülerek atanmalarına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192242BIST