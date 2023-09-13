***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2023 12:24
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Ağustos sonu toplam brüt prim üretimi 33 milyar 539 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %127 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Ağustos sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194389
BIST
'
13:138.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 43,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.236
13:1326,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1042
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
13:1328,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0277
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
13:131.655,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.655,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler13:13
|EBEBK
|74,80
|41.018.974
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|62.558.192
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|6.603.648
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.518.638
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.901.128.913
|% -9,97
|
|UZERB
|167,00
|1.299.236
|% -9,73
|
|TATEN
|59,10
|522.599.228
|% -9,56
|
|OFSYM
|80,05
|130.100.675
|% -7,56
|
|SISE
|56,50
|5.799.398.219
|% 4,15
|
|YKBNK
|16,64
|2.629.996.201
|% 2,78
|
|THYAO
|237,00
|2.393.408.058
|% 0,42
|
|ENKAI
|36,92
|2.248.935.876
|% -3,30
|
|ULKER
|86,70
|2.015.235.356
|% -3,34
|
|YKBNK
|16,64
|2.629.996.201
|% 2,78
|
|AKGRT
|6,18
|835.545.611
|% 9,19
|
|SKBNK
|5,59
|741.470.382
|% 6,88
|
|ZOREN
|4,96
|653.372.538
|% 0,81
|
|KATMR
|2,10
|228.449.653
|% 3,96
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9417
|26,9469
|% 0,39
|
|Euro
|28,9350
|28,9477
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,4661
|33,6339
|% 0,00
|
|Frank
|30,0406
|30,2216
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,28
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,08
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.448
|15,00
|
|Tam
|11.037
|11.104
|-53,00
|
|Yarım
|5.536
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.788
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,56
|