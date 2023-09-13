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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.09.2023 12:24
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Ağustos sonu toplam brüt prim üretimi 33 milyar 539 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %127 oranında artışla gerçekleşmiştir. 
Ekte 2023 Ağustos sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
  
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194389


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EBEBK 74,80 41.018.974 % 10,00  
BURCE 122,10 62.558.192 % 10,00  
ISBTR 164.767,10 1.812.438 % 10,00  
QNBFB 183,70 6.603.648 % 10,00  
ISKUR 1.771.561,00 3.543.122 % 10,00  
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Sterlin 33,4661 33,6339 % 0,00  
Frank 30,0406 30,2216 % 0,07  
Riyal 7,1604 7,1963 % 0,28  
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Altın Ons 1.911 1.911 -2,36  
Altın Gr. 1.655 1.655 2,08  
Cumhuriyet 11.277 11.448 15,00  
Tam 11.037 11.104 -53,00  
Yarım 5.536 5.575 -27,00  
Çeyrek 2.759 2.788 -13,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,90 -0,18  
Gümüş Gr. 19,82 19,84 -0,11  
B. Petrol 92,62 92,62 0,56  
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