***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Bilal TÜRKMEN ve Sayın Nurcan TUNÇDÖKEN 06.10.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla Sayın Murat SÜZER'in Şirketimiz Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin süreçlerin akabinde yürütülerek atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201124BIST