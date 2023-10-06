***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 17:41
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Bilal TÜRKMEN ve Sayın Nurcan TUNÇDÖKEN 06.10.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla Sayın Murat SÜZER'in Şirketimiz Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin süreçlerin akabinde yürütülerek atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201124
BIST
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18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0535
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0588
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.625,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.626,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5997
|27,6061
|% 0,19
|
|Euro
|29,2266
|29,2423
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,6980
|33,8670
|% 0,62
|
|Frank
|30,2307
|30,4128
|% 0,52
|
|Riyal
|7,3378
|7,3746
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|11,69
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.627
|14,28
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.006
|11.119
|112,00
|
|Yarım
|5.520
|5.577
|57,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.788
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,18
|0,59
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
-
17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
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17:57
BSOKE, TARKM, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında