***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 13:16
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Eylül sonu toplam brüt prim üretimi 38 milyar 697 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %140 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Eylül sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207677
BIST
'
13:417.953
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 110,37
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.955
13:4128,0144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0146
|Açılış
|: 28,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
13:4129,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1278
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
13:411.756,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.756,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|MEKAG
|44,24
|4.186.962
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|189.165.129
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|28.234.122
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.220.646
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|121.293.358
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|7.582.697
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,44
|9.996.264
|% -8,10
|
|SNPAM
|55,80
|298.967
|% -6,84
|
|DIRIT
|7,61
|208.062
|% -5,82
|
|ENSRI
|35,36
|100.873.077
|% -5,61
|
|THYAO
|219,50
|2.991.023.556
|% 1,39
|
|TUPRS
|138,40
|2.734.714.506
|% -1,98
|
|BRSAN
|976,40
|1.989.348.750
|% 5,22
|
|PETKM
|21,92
|1.911.699.928
|% 1,76
|
|ASELS
|41,36
|1.506.183.220
|% 4,18
|
|ZOREN
|5,98
|684.185.365
|% 0,67
|
|EKGYO
|7,50
|798.862.205
|% 2,32
|
|PETKM
|21,92
|1.911.699.928
|% 1,76
|
|YKBNK
|18,74
|1.423.691.726
|% 1,52
|
|ODAS
|12,13
|852.080.911
|% 2,02
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0030
|28,0092
|% 0,03
|
|Euro
|29,6302
|29,6436
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,8225
|33,9921
|% -0,12
|
|Frank
|31,0590
|31,2461
|% 0,22
|
|Riyal
|7,4432
|7,4805
|% 0,10
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|3,46
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.756
|3,86
|
|Cumhuriyet
|12.128
|12.311
|-33,00
|
|Tam
|11.881
|11.960
|-35,00
|
|Yarım
|5.959
|6.005
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.970
|3.002
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,08
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-1,47
|