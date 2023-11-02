***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.11.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Direktör olarak görev yapmakta olan Sayın Melike Nur ÇINAR'ın Şirketimiz Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcılığı ve Sayın Mehmet Turgay ÖZATA'nın Şirketimiz Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine SEDDK onay süreçleri yürütülerek Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla atanmalarına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213733BIST