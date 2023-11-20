***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2023 12:25
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 Ekim sonu toplam brüt prim üretimi 44 milyar 244 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %149 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 Ekim sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218883
BIST
'
13:337.963
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 109,40
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3328,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1104
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7878
En Düşük
28,6078
13:3331,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:331.828,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.828,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:32
|OYAYO
|27,94
|11.778.074
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.506.499
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.116.635
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.572.739
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.163.276.330
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.953.191.638
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,60
|1.857.303.195
|% 0,72
|
|MIATK
|52,30
|1.564.130.428
|% -6,74
|
|ASELS
|44,02
|1.561.505.064
|% 4,26
|
|ZOREN
|5,12
|817.539.010
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,64
|912.938.831
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,90
|1.464.920.289
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|95.803.383
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,86
|113.325.749
|% -6,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7559
|28,7610
|% 0,29
|
|Euro
|31,4388
|31,4559
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,7933
|35,9729
|% 0,47
|
|Frank
|32,4226
|32,6179
|% 0,55
|
|Riyal
|7,6451
|7,6834
|% 0,28
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,53
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|902,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,57
|1.059,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.975,71
|1.975,93
|% 0,66
|