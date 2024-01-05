***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sigorta AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görevini sürdüren Sayın Fatma ÖZKUL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233295BIST