***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 14:27
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2023 yılı toplam brüt prim üretimi 59 milyar 518 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %136 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2023 yılı itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241320
BIST
'
15:058.081
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,74
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.058
En Yüksek
8.117
15:0530,1464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0163
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
15:0532,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1043
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
15:051.951,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.951,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler15:05
|HLGYO
|2,63
|50.344.740
|% 48,59
|
|BEGYO
|4,95
|419.180.424
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|22.925.051
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|175.021.676
|% 10,00
|
|KFEIN
|81,65
|69.179.677
|% 9,97
|
|CATES
|62,60
|1.439.079.638
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|AYCES
|832,50
|202.783.482
|% -9,95
|
|MEGMT
|36,18
|1.521.703.229
|% -9,14
|
|BAGFS
|26,36
|175.268.388
|% -8,73
|
|THYAO
|252,75
|4.178.589.518
|% 0,10
|
|ISCTR
|26,68
|3.826.086.917
|% 3,89
|
|ASTOR
|110,00
|2.701.877.889
|% 7,53
|
|YKBNK
|22,56
|2.632.197.593
|% 1,71
|
|EREGL
|43,58
|2.258.546.976
|% 0,32
|
|ISCTR
|26,68
|3.826.086.917
|% 3,89
|
|YKBNK
|22,56
|2.632.197.593
|% 1,71
|
|EKGYO
|8,66
|940.013.341
|% -1,37
|
|BEGYO
|4,95
|419.180.424
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,89
|143.961.445
|% 0,00
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1425
|30,1479
|% 0,06
|
|Euro
|32,9067
|32,9207
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,1316
|38,3228
|% 0,08
|
|Frank
|34,7249
|34,9341
|% 0,05
|
|Riyal
|8,0142
|8,0544
|% 0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|896,46
|900,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,03
|943,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,98
|77,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,82
|2.015,16
|% 0,66
|