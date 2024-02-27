***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.02.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sevda MERSİN HENDEM 27.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252460BIST