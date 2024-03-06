***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Çiğdem KILIÇ'ın Şirketimiz Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine SEDDK onay süreçleri yürütülerek Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255807BIST