***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2024 18:15
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Çiğdem KILIÇ'ın Şirketimiz Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine SEDDK onay süreçleri yürütülerek Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255807
BIST
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18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -115,94
|Açılış
|: 8.856
|
|Önceki Kapanış
|: 8.861
|
8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0326
|Açılış
|: 32,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
31,8016
En Düşük
31,6999
18:0534,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0910
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9500
|
34,8175
En Düşük
34,5911
18:052.196,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,75
|Açılış
|: 2.196,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
|
2.196,82
En Düşük
2.189,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7892
|31,7962
|% 0,10
|
|Euro
|34,6747
|34,7778
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,3233
|40,5256
|% -0,06
|
|Frank
|35,8646
|36,0807
|% -0,02
|
|Riyal
|8,4451
|8,4875
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|909,38
|913,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.048,59
|1.050,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.147,75
|2.148,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
-
17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
-
17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem