***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 10:33
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Şubat sonu toplam brüt prim üretimi 19 milyar 304 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %160 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2024 Şubat sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258698
BIST
'
13:328.901
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,40
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:3232,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0861
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:3235,2820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1187
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:322.241,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 2.241,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:32
|DMSAS
|6,36
|10.408.398
|% 107,17
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|TETMT
|15.062,50
|70.293.408
|% 9,99
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|173.080.810
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|162.520.270
|% -6,43
|
|THYAO
|273,00
|3.722.954.988
|% 0,37
|
|EREGL
|44,68
|1.912.101.098
|% 0,49
|
|LMKDC
|35,68
|1.887.879.564
|% 7,86
|
|JANTS
|272,00
|1.806.070.179
|% 7,09
|
|OBAMS
|50,65
|1.639.714.847
|% 3,37
|
|ISCTR
|10,52
|1.363.089.441
|% -0,75
|
|EKGYO
|10,71
|924.542.513
|% -0,28
|
|AKFGY
|2,68
|149.110.807
|% -1,47
|
|LMKDC
|35,68
|1.887.879.564
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,06
|1.145.155.692
|% -0,90
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1228
|32,1277
|% 0,27
|
|Euro
|35,1972
|35,2820
|% 0,34
|
|Sterlin
|41,5221
|41,7303
|% -0,28
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6414
|8,6847
|% -0,40
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,03
|% 0,66
|
|Platin
|936,64
|937,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,65
|1.075,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,77
|84,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,58
|2.170,93
|% 0,66
|