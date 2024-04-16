***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 14:00
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Mart sonu toplam brüt prim üretimi 28 milyar 163 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %131 oranında artışla gerçekleşmiştir.
Ekte 2024 Mart sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272723
BIST
'
14:389.628
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -51,83
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3832,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0873
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3834,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1511
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6574
En Düşük
34,3902
14:382.478,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,47
|Açılış
|: 2.478,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:38
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.839.736
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,22
|236.848.366
|% 8,42
|
|BJKAS
|82,15
|113.992.161
|% 6,90
|
|GRNYO
|11,61
|13.715.787
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|PEKGY
|8,14
|653.209.293
|% -9,86
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,27
|6.058.655.222
|% -5,16
|
|THYAO
|297,50
|5.278.024.757
|% -0,34
|
|YKBNK
|30,32
|3.340.428.738
|% -4,05
|
|TUPRS
|188,70
|3.290.363.140
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,32
|3.078.004.277
|% -3,07
|
|ENTRA
|15,27
|6.058.655.222
|% -5,16
|
|ISCTR
|12,32
|3.078.004.277
|% -3,07
|
|ZOREN
|5,76
|1.280.327.737
|% -2,04
|
|YKBNK
|30,32
|3.340.428.738
|% -4,05
|
|KOZAL
|25,00
|2.627.290.818
|% 2,04
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4892
|32,4983
|% 0,27
|
|Euro
|34,6279
|34,6453
|% 0,44
|
|Sterlin
|40,4051
|40,6076
|% 0,33
|
|Frank
|35,5466
|35,7247
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,36
|28,39
|% 0,66
|
|Platin
|968,32
|969,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,03
|1.020,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,81
|89,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.374,45
|2.374,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:53BARMA
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 838, 920 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 9, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 60, 022.00 milyon TL de
-
14:52KARTN
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 139.90 lira fiyatla işlem gören hissede 573, 734 adet işlem
-
14:51KLSER
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 011 adet işlem
-
14:50DARDL
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 495, 339 adet işlem