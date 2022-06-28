***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Karar AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000Ek AçıklamalarŞirketimi Yönetim Kurulu'nun 28.06.2022 tarihli toplantısındaTürkiye Sigorta AŞ'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Şirketin finansal performansını doğru yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıylaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesindea) Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,b) Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %3'ünü temsil eden 35.000.000 TL nominal değere sahip 35.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 300.000.000 TL olarak belirlenmesine,d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039802BIST