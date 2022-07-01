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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.07.2022 22:03
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.07.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TURSG, TRAGUSGR91O3 01.07.2022 200.000 0,002 5,07

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 01.07.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,04 TL – 5,09 TL (ağırlıklı ortalama 5,07 TL) fiyat aralığından toplam 200.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmış ve payların sermayeye oranı %0,0018'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040920


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