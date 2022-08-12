***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
12.08.2022 19:28
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 12.08.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TURSG, TRAGUSGR91O3 01.07.2022 200.000 0,002 5,07
TURSG, TRAGUSGR91O3 06.07.2022 100.000 0,001 5,065
TURSG, TRAGUSGR91O3 21.07.2022 350.000 0,003 5,102
TURSG, TRAGUSGR91O3 10.08.2022 938.137 0,008 5,284
TURSG, TRAGUSGR91O3 11.08.2022 450.000 0,004 5,436
TURSG, TRAGUSGR91O3 12.08.2022 450.000 0,004 5,339
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 12.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,33 TL – 5,36 TL (ağırlıklı ortalama 5,339 TL) fiyat aralığından toplam 450.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmış ve payların sermayeye oranı %0,0223'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055234
BIST