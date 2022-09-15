***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.09.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTURSG, TRAGUSGR91O3 01.07.2022 200.000 0,017 5,07TURSG, TRAGUSGR91O3 06.07.2022 100.000 0,009 5,065TURSG, TRAGUSGR91O3 21.07.2022 350.000 0,03 5,102TURSG, TRAGUSGR91O3 10.08.2022 938.137 0,081 5,284TURSG, TRAGUSGR91O3 11.08.2022 450.000 0,039 5,436TURSG, TRAGUSGR91O3 12.08.2022 450.000 0,039 5,339TURSG, TRAGUSGR91O3 16.08.2022 300.000 0,026 5,45TURSG, TRAGUSGR91O3 22.08.2022 280.720 0,024 6,264TURSG, TRAGUSGR91O3 01.09.2022 300.000 0,026 6,942TURSG, TRAGUSGR91O3 08.09.2022 500.000 0,043 7,143TURSG, TRAGUSGR91O3 09.09.2022 600.000 0,052 6,948TURSG, TRAGUSGR91O3 15.09.2022 500.000 0,043 7,882Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 15.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,86 TL – 7,91 TL (ağırlıklı ortalama 7,882 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,428'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063458BIST