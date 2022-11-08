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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

08.11.2022 21:25
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.11.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TURSG, TRAGUSGR91O3 01.07.2022 200.000 0,017 5,07
TURSG, TRAGUSGR91O3 06.07.2022 100.000 0,009 5,065
TURSG, TRAGUSGR91O3 21.07.2022 350.000 0,03 5,102
TURSG, TRAGUSGR91O3 10.08.2022 938.137 0,081 5,284
TURSG, TRAGUSGR91O3 11.08.2022 450.000 0,039 5,436
TURSG, TRAGUSGR91O3 12.08.2022 450.000 0,039 5,339
TURSG, TRAGUSGR91O3 16.08.2022 300.000 0,026 5,45
TURSG, TRAGUSGR91O3 22.08.2022 280.720 0,024 6,264
TURSG, TRAGUSGR91O3 01.09.2022 300.000 0,026 6,942
TURSG, TRAGUSGR91O3 08.09.2022 500.000 0,043 7,143
TURSG, TRAGUSGR91O3 09.09.2022 600.000 0,052 6,948
TURSG, TRAGUSGR91O3 15.09.2022 500.000 0,043 7,882
TURSG, TRAGUSGR91O3 20.09.2022 276.431 0,024 6,635
TURSG, TRAGUSGR91O3 21.09.2022 300.000 0,026 6,6
TURSG, TRAGUSGR91O3 27.09.2022 300.000 0,026 6,31
TURSG, TRAGUSGR91O3 28.09.2022 300.000 0,026 6,223
TURSG, TRAGUSGR91O3 12.10.2022 300.000 0,026 6,98
TURSG, TRAGUSGR91O3 08.11.2022 300.000 0,026 'da pay başına 8,94 TL – 8,96 TL (ağırlıklı ortalama 8,950 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,581'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078406


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