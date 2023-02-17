***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.02.2023 tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve SPK'nın 14.02.2023 - 9/177 sayılı ilke kararı ve Borsa İstanbul'un 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden revize edilen Pay Geri Alım YK kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Pay geri alım sürecine ait SPK duyuruların iptal edilmiş olması sebebiyle ve borsa endeksi belirlemesinde istenen kriterlere uygun nitelikte duyurunun yapılabilmesi amacıyla Türkiye Sigorta'nın revize etmiş olduğu Pay Geri Adım sürecinin revizyonuna yönelik Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 60.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 600.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTURSG, TRAGUSGR91O3 01.07.2022 200.000 0,017 5,07TURSG, TRAGUSGR91O3 06.07.2022 100.000 0,009 5,065TURSG, TRAGUSGR91O3 21.07.2022 350.000 0,03 5,102TURSG, TRAGUSGR91O3 10.08.2022 938.137 0,081 5,284TURSG, TRAGUSGR91O3 11.08.2022 450.000 0,039 5,436TURSG, TRAGUSGR91O3 12.08.2022 450.000 0,039 5,339TURSG, TRAGUSGR91O3 16.08.2022 300.000 0,026 5,45TURSG, TRAGUSGR91O3 22.08.2022 280.720 0,024 6,264TURSG, TRAGUSGR91O3 01.09.2022 300.000 0,026 6,942TURSG, TRAGUSGR91O3 08.09.2022 500.000 0,043 7,143TURSG, TRAGUSGR91O3 09.09.2022 600.000 0,052 6,948TURSG, TRAGUSGR91O3 15.09.2022 500.000 0,043 7,882TURSG, TRAGUSGR91O3 20.09.2022 276.431 0,024 6,635TURSG, TRAGUSGR91O3 21.09.2022 300.000 0,026 6,6TURSG, TRAGUSGR91O3 27.09.2022 300.000 0,026 6,31TURSG, TRAGUSGR91O3 28.09.2022 300.000 0,026 6,223TURSG, TRAGUSGR91O3 12.10.2022 300.000 0,026 6,98TURSG, TRAGUSGR91O3 08.11.2022 300.000 0,026 8,95TURSG, TRAGUSGR91O3 16.11.2022 435.845 0,038 9,036TURSG, TRAGUSGR91O3 07.12.2022 1.880.000 0,162 12,55TURSG, TRAGUSGR91O3 28.12.2022 262.418 0,023 12,72TURSG, TRAGUSGR91O3 09.01.2023 200.000 0,017 11,57TURSG, TRAGUSGR91O3 10.01.2023 550.000 0,047 10,96TURSG, TRAGUSGR91O3 11.01.2023 250.000 0,022 10,47TURSG, TRAGUSGR91O3 26.01.2023 200.000 0,017 11,06TURSG, TRAGUSGR91O3 30.01.2023 250.000 0,022 10,45TURSG, TRAGUSGR91O3 03.02.2023 49.388 0,004 9,91TURSG, TRAGUSGR91O3 06.02.2023 1.300.589 0,112 9,5TURSG, TRAGUSGR91O3 07.02.2023 4.854.292 0,418 8,77TURSG, TRAGUSGR91O3 15.02.2023 569,668 0,049 9,17TURSG, TRAGUSGR91O3 16.02.2023 3.466.136 0,298 9,65TURSG, TRAGUSGR91O3 17.02.2023 1.492.505 0,128 9,69Ek Açıklamalar17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına İlişkin Açıklama:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesindeYönetim Kurulumuzun 28.06.2022 tarihli toplantısında,Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Şirketimiz paylarının 35.000.000 adedinin 300.000.000-TL azami fon tutarıyla geri alımına ilişkin kararı sonrası 01.07.2022 tarihi itibarıyla pay geri alımına başlanmıştır.01.07.2022-06.02.2023 tarihleri arasında 102.124.857.-TL fon kullanılarak sermayenin %1,04'ünü temsil eden 12.123.528 adet pay borsadan 8,42.-TL ağırlıklı ortalama fiyatıyla geri alınmıştır.Yönetim Kurulumuzun 07.02.2023 tarihli toplantısında,Devam etmekte olan 28 Haziran 2022 tarihli pay geri alıma konu olan 35.000.000 pay adedinin 60.000.000 pay adedi ve ayrılan 300.000.000.-TL tutarındaki fonun 600.000.000.-TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.07.02.2023-17.02.2023 tarihleri arasında 81.281.311.-TL fon kullanılarak sermayenin %0,77'sini temsil eden 8.890.096 adet pay borsadan 9,14.-TL ağırlıklı ortalama fiyatıyla geri alınmıştır.16.02.2023 tarihi itibarıyla toplamda 183.406.168.-TL fon kullanılarak sermayenin %1,81'ini temsil eden 21.013.624 adet pay borsadan 8,73.-TL ağırlıklı ortalama fiyatıyla geri alınmıştır.Kurul Karar Organı'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında yapılan açıklamalar içinde 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularının yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği ve Borsa İstanbul'un 14.02.2023 tarih ve BIST Geri Alım Endeksi Oluşturulması konulu duyurusunda geri alım programında "Geri Alınan Paylar Tebliği" ve SPK.14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşan yeni bir pay endeksi (BIST Geri Alım Endeksi) hesaplanması planlandığını bildirilmiştir. Bu endekse dahil edilecek şirketler belirlenirken, duyuruda belirtilen bilgilere KAP açıklamalarında yer verilmesi istenmiştir:Türkiye Sigorta AŞ'nin revize etmiş olduğu pay geri alım sürecine ait duyuruların iptal edilmiş olması ve borsa endeksi belirlemesinde istenen kriterlere uygun nitelikte duyurunun yapılabilmesi amacıylaŞirket paylarının geri alımına devam edilerek mevcut karar revize edilmiştir:Yönetim Kurulu tarafından yapılan pay geri alımlarının Şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5,17'sini temsil eden 60.000.000.-TL nominal değere sahip 60.000.000 adet paya kadar geri alım tutarına çıkarılması için Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, toplam en fazla 600.000.000-.TL fon tutarının belirlenmesi ve pay geri alım sürecinin öngörülen azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine yönelik 17.02.2023 tarihinde karar alınmıştır.17.02.2023 tarihli Pay Geri Alımına İlişkin Açıklama:28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım işlemleri sonrasında 17.02.2023 tarihinde yeniden yenilenen Yönetim Kurulu kararı kapsamında 17.02.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir:Şirketimizce 17.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,55.-TL – 9,80.-TL (ağırlıklı ortalama 9,69.-TL) fiyat aralığından toplam 1.492.505.-TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,94'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115000BIST