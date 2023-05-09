***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 09.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 05.2023 tarihli hisse geri alım işleminde işleme konu hisselerin nominal değerinde binlik ayracı düzeltmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmaktır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 60.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 600.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTURSG, TRAGUSGR91O3 01.07.2022 200.000 0,017 5,07TURSG, TRAGUSGR91O3 06.07.2022 100.000 0,009 5,065TURSG, TRAGUSGR91O3 21.07.2022 350.000 0,03 5,102TURSG, TRAGUSGR91O3 10.08.2022 938.137 0,081 5,284TURSG, TRAGUSGR91O3 11.08.2022 450.000 0,039 5,436TURSG, TRAGUSGR91O3 12.08.2022 450.000 0,039 5,339TURSG, TRAGUSGR91O3 16.08.2022 300.000 0,026 5,45TURSG, TRAGUSGR91O3 22.08.2022 280.720 0,024 6,264TURSG, TRAGUSGR91O3 01.09.2022 300.000 0,026 6,942TURSG, TRAGUSGR91O3 08.09.2022 500.000 0,043 7,143TURSG, TRAGUSGR91O3 09.09.2022 600.000 0,052 6,948TURSG, TRAGUSGR91O3 15.09.2022 500.000 0,043 7,882TURSG, TRAGUSGR91O3 20.09.2022 276.431 0,024 6,635TURSG, TRAGUSGR91O3 21.09.2022 300.000 0,026 6,6TURSG, TRAGUSGR91O3 27.09.2022 300.000 0,026 6,31TURSG, TRAGUSGR91O3 28.09.2022 300.000 0,026 6,223TURSG, TRAGUSGR91O3 12.10.2022 300.000 0,026 6,98TURSG, TRAGUSGR91O3 08.11.2022 300.000 0,026 8,95TURSG, TRAGUSGR91O3 16.11.2022 435.845 0,038 9,036TURSG, TRAGUSGR91O3 07.12.2022 1.880.000 0,162 12,55TURSG, TRAGUSGR91O3 28.12.2022 262.418 0,023 12,72TURSG, TRAGUSGR91O3 09.01.2023 200.000 0,017 11,57TURSG, TRAGUSGR91O3 10.01.2023 550.000 0,047 10,96TURSG, TRAGUSGR91O3 11.01.2023 250.000 0,022 10,47TURSG, TRAGUSGR91O3 26.01.2023 200.000 0,017 11,06TURSG, TRAGUSGR91O3 30.01.2023 250.000 0,022 10,45TURSG, TRAGUSGR91O3 03.02.2023 49.388 0,004 9,91TURSG, TRAGUSGR91O3 06.02.2023 1.300.589 0,112 9,5TURSG, TRAGUSGR91O3 07.02.2023 4.854.292 0,418 8,77TURSG, TRAGUSGR91O3 15.02.2023 569.668 0,049 9,17TURSG, TRAGUSGR91O3 16.02.2023 3.466.136 0,298 9,65TURSG, TRAGUSGR91O3 17.02.2023 1.492.505 0,128 9,69TURSG, TRAGUSGR91O3 20.02.2023 298.082 0,026 9,74TURSG, TRAGUSGR91O3 21.02.2023 420.000 0,036 9,799TURSG, TRAGUSGR91O3 22.02.2023 660.552 0,057 9,679TURSG, TRAGUSGR91O3 23.02.2023 463.234 0,04 9,785TURSG, TRAGUSGR91O3 27.02.2023 409.293 0,035 9,642TURSG, TRAGUSGR91O3 02.03.2023 76.158 0,007 9,869TURSG, TRAGUSGR91O3 03.03.2023 766.159 0,066 10,073TURSG, TRAGUSGR91O3 07.03.2023 66.011 0,006 10,514TURSG, TRAGUSGR91O3 09.03.2023 254.435 0,022 10,569TURSG, TRAGUSGR91O3 15.03.2023 530.000 0,046 10,113TURSG, TRAGUSGR91O3 21.03.2023 135.579 0,012 9,483TURSG, TRAGUSGR91O3 29.03.2023 1.425.052 0,123 9,864TURSG, TRAGUSGR91O3 31.03.2023 185.792 0,016 9,911TURSG, TRAGUSGR91O3 25.04.2023 120.000 0,01 9,775TURSG, TRAGUSGR91O3 27.04.2023 310.000 0,027 9,581TURSG, TRAGUSGR91O3 28.04.2023 518.291 0,045 9,454TURSG, TRAGUSGR91O3 02.05.2023 492.412 0,042 9,282TURSG, TRAGUSGR91O3 03.05.2023 89.864 0,008 9,16TURSG, TRAGUSGR91O3 04.05.2023 320.000 0,028 9,339TURSG, TRAGUSGR91O3 05.05.2023 296.011 0,025 9,325TURSG, TRAGUSGR91O3 08.05.2023 100.000 0,009 9,48TURSG, TRAGUSGR91O3 09.05.2023 29.794 0,003 9,497Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile yenilenen pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 09.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,49 TL – 9,50 TL (ağırlıklı ortalama 9,50 TL) fiyat aralığından toplam 29.794 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,62'ye ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149317BIST