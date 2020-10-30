***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.224.503.637 5.395.274.982 3.842.393.687Kasa14 93 0 1.744Alınan Çekler0 0 0Bankalar14 5.895.563.840 4.886.595.601 3.462.536.393Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 328.939.704 508.679.381 379.855.550Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 87.831.770 398.664.538 278.734.595Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 37.412 37.412 4.334Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 37.866.283 275.810.021 249.883.910Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 49.928.075 122.817.105 28.846.351Krediler0 0 0Krediler Karşılığı (-)0 0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0 0Şirket Hissesi0 0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 1.960.228.678 1.317.641.665 1.097.732.147Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.903.726.269 1.303.979.241 1.111.719.627Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -67.576.923 -70.793.780 -61.370.325Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar120.276.880 80.585.497 43.127.538Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 368.152.607 331.280.976 254.890.744Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -364.350.155 -327.410.269 -250.635.437İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 78.484 54.764 16.724Ortaklardan Alacaklar0 0 0İştiraklerden Alacaklar0 0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar61.767 37.765 0Personelden Alacaklar2.824 3.106 2.831Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar13.893 13.893 13.893İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0DİĞER ALACAKLAR12 ve 4.2 21.424.525 17.841.387 13.103.341Finansal Kiralama Alacakları0 0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.725 1.725 397.547Diğer Çeşitli Alacaklar12 21.497.740 17.862.970 12.808.548Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-74.940 -23.308 -102.754Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504 421.964Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504 -421.964GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 493.855.590 475.439.682 355.070.733Ertelenmiş Üretim Giderleri17 474.017.656 448.575.869 335.827.452Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0 0Gelir Tahakkukları0 97.903 74.811Gelecek Aylara 683.877 440.616 837.883Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI8.788.852.331 7.623.664.642 5.617.112.827CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0 0Ortaklardan Alacaklar0 0 0İştiraklerden Alacaklar0 0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0 0Personelden Alacaklar0 0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 4.134.788 1.511.982 1.414.633Finansal Kiralama Alacakları0 0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 4.134.788 1.511.982 1.414.633Diğer Çeşitli Alacaklar0 0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 831.886.208 707.225.084 615.176.994Bağlı Menkul Kıymetler844.433.695 721.758.128 632.532.470İştirakler0 0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Bağlı Ortaklıklar0 0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0 0Diğer Finansal Varlıklar4.911.897 2.926.340 1.845.409Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -17.459.384 -17.459.384 -19.200.885MADDİ VARLIKLAR263.311.965 268.096.426 228.249.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 18.168.576 18.168.576 17.887.586Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 208.770.637 208.770.637 204.355.637Makine ve Teçhizatlar6 27.405.655 22.283.125 10.959.831Demirbaş ve Tesisatlar6 15.763.488 15.039.504 14.012.979Motorlu Taşıtlar6 11.403.174 11.403.174 501.765Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 3.534.791 3.531.014 2.865.572Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 28.793.429 28.779.885 8.819.487Birikmiş Amortismanlar (-)6 -50.527.785 -39.879.489 -31.153.289Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR16.458.947 16.833.858 13.133.249Haklar8 26.136.783 21.952.016 15.921.245Şerefiye0 0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 38.142.472 37.043.903 34.323.897Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -47.916.774 -42.258.527 -37.208.359Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar96.466 96.466 96.466GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0 0Gelir Tahakkukları0 0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR7.442.850 43.708.742 31.058.694Efektif Yabancı Para Hesapları0 0 0Döviz Hesapları0 0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 7.442.850 43.708.742 31.058.694Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.123.234.758 1.037.376.092 889.033.138TOPLAM VARLIKLAR9.912.087.089 8.661.040.734 6.506.145.965YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 11.414.975 11.783.931 411.679Kredi Kuruluşlarına Borçlar577.535 557.576 411.679Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 10.943.074 11.363.450 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -105.634 -137.095 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 1.272.380.591 732.332.245 581.330.039Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar1.025.043.433 597.866.635 484.039.193Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar247.731.714 135.587.047 98.096.475Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-394.697 -1.121.578 -805.770İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 6.534.439 2.893.375 1.779.255Ortaklara Borçlar5.391.708 1.458.120 1.483.221İştiraklere Borçlar0 0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar681.106 1.071.762 0Personele Borçlar461.625 363.493 296.034Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0 0DİĞER BORÇLAR4.2 74.492.592 141.250.157 103.336.990Alınan Depozito ve Teminatlar19 3.564.902 2.832.846 1.775.684Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 26.007.787 41.393.564 31.111.782Diğer Çeşitli Borçlar19 45.003.558 97.235.649 70.714.904Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)19 -83.655 -211.902 -265.380SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI4.911.683.470 4.579.890.900 3.615.635.878Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.711.259.391 1.900.934.591 1.490.907.581Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.24 ve 17 9.225.020 20.359.070 34.923.749Matematik Karşılıklar - Net0 0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 3.129.520.686 2.599.292.431 2.042.845.687İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net10.029.321 6.967.573 2.929.186Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 51.649.052 52.337.235 44.029.675ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 86.713.134 122.395.334 74.732.784Ödenecek Vergi ve Fonlar33.817.939 60.972.232 54.862.466Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.394.154 4.433.275 3.417.941Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları225.769.692 202.460.747 109.203.285Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-178.268.651 -145.470.920 -92.750.908Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 13.348.794 35.438.627 14.757.134Kıdem Tazminatı Karşılığı23 1.706.793 0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0 0Maliyet Giderleri Karşılığı11.642.001 35.438.627 14.757.134GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI250.692.352 247.738.888 188.961.602Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 247.345.281 232.469.498 184.781.345Gider Tahahkkukları3.347.071 15.269.390 4.180.257Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.627.260.347 5.873.723.457 4.580.945.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 499.639 4.133.813 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 911.638 4.614.165 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -411.999 -480.352 0Çıkarılmış Tahviller0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0 0Ortaklara Borçlar0 0 0İştiraklere Borçlar0 0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0 0Personele Borçlar0 0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0 0DİĞER BORÇLAR4.2 ve 19 8.993.020 3.920.571 3.419.421Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 ve 19 8.993.020 3.920.571 3.419.421Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.26 ve 17 104.108.406 91.815.554 75.885.451Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.26 ve 17 104.108.406 91.815.554 75.885.451DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI3.294.479 3.343.226 3.509.920Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları3.294.479 3.343.226 3.509.920DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 25.128.589 25.014.964 19.773.600Kıdem Tazminatı Karşılığı23 25.128.589 25.014.964 19.773.600Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0 0Gider Tahakkukları0 0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 20.361.241 1.121.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 20.361.241 1.121.547Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI142.024.133 148.589.369 103.709.939ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363 939.000.000 600.000.000(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 1.161.523.363 939.000.000 600.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 -147.695.072 87.099.263 79.510.246Hisse Senedi İhraç Primleri15 7.020.555 7.020.555 753.944Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 -154.715.627 80.078.708 78.756.302KAR YEDEKLERİ1.289.986.281 1.105.636.779 1.019.338.135Yasal Yedekler15 165.610.126 99.959.368 66.563.126Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler222.541.401 219.699.663 254.453.117Özel Fonlar, Yedekler0 0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 731.596.304 615.295.430 529.811.202Diğer Kar Yedekleri170.238.450 170.682.318 168.510.690GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-121.985.281 -245.917.920 -255.871.878NET DÖNEM KARI/ZARARI37 960.973.318 752.909.786 378.514.162Dönem Net Karı960.973.318 752.852.626 377.191.757Dönem Net Zararı ( -)0 0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 57.160 1.322.405AZINLIK PAYLARI0 0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI3.142.802.609 2.638.727.908 1.821.490.665TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE9.912.087.089 8.661.040.734 6.506.145.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR3.387.439.944 2.956.540.427 1.156.753.949 1.077.129.270Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 2.836.008.567 2.394.625.338 997.468.497 837.173.611Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17,ve 24 2.635.199.317 2.622.596.096 814.210.406 819.527.576Brüt Yazılan Primler (+)17,ve 24 6.269.418.558 4.973.879.957 1.626.985.625 1.404.151.770Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 ve 24 -3.551.040.907 -2.254.364.359 -786.668.752 -552.220.160SGK'ya Aktarılan Primler (-)10, 17 ve 24 -83.178.334 -96.919.502 -26.106.467 -32.404.034Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 189.675.200 -241.975.719 172.578.615 13.595.148Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -324.725.902 -147.778.832 466.057.499 283.863.399Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 535.322.173 -97.942.889 -282.551.650 -271.552.801Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10 ve 17 -20.921.071 3.746.002 -10.927.234 1.284.550Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 11.134.050 14.004.961 10.679.476 4.050.887Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -3.173.509 27.722.647 592.766 4.980.144Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 14.307.559 -13.717.686 10.086.710 -929.257Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri525.914.888 519.676.822 158.708.560 216.620.984Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)2.387.566 3.207.492 854.555 2.159.981Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)2.387.566 3.207.492 854.555 2.159.981Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)23.128.923 39.030.775 -277.663 21.174.694HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-2.325.928.148 -2.437.952.532 -869.598.783 -768.190.658Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.699.862.937 -1.887.486.310 -663.534.916 -581.928.156Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.169.634.682 -1.300.871.528 -415.984.076 -438.139.344Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.589.181.050 -1.871.921.926 -588.538.212 -659.255.493Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 ve 17 419.546.368 571.050.398 172.554.136 221.116.149Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -530.228.255 -586.614.782 -247.550.840 -143.788.812Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -681.781.818 -680.115.003 -87.911.443 -95.906.812Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 151.553.563 93.500.221 -159.639.397 -47.882.000İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-3.061.747 -2.893.018 -303.330 -423.088İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-3.061.747 -2.893.018 -303.330 -423.088İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -12.292.852 -12.104.898 -4.552.149 -3.637.699Faaliyet Giderleri (-)5 ve 32 -610.710.612 -535.468.306 -201.208.388 -182.201.715Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)