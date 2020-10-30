***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
30.10.2020 22:50
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.224.503.637 5.395.274.982 3.842.393.687
Kasa
14 93 0 1.744
Alınan Çekler
0 0 0
Bankalar
14 5.895.563.840 4.886.595.601 3.462.536.393
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 328.939.704 508.679.381 379.855.550
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 87.831.770 398.664.538 278.734.595
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 37.412 37.412 4.334
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 37.866.283 275.810.021 249.883.910
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 49.928.075 122.817.105 28.846.351
Krediler
0 0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Şirket Hissesi
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 1.960.228.678 1.317.641.665 1.097.732.147
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.903.726.269 1.303.979.241 1.111.719.627
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -67.576.923 -70.793.780 -61.370.325
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
120.276.880 80.585.497 43.127.538
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 368.152.607 331.280.976 254.890.744
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -364.350.155 -327.410.269 -250.635.437
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 78.484 54.764 16.724
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
61.767 37.765 0
Personelden Alacaklar
2.824 3.106 2.831
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
13.893 13.893 13.893
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 ve 4.2 21.424.525 17.841.387 13.103.341
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.725 1.725 397.547
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 21.497.740 17.862.970 12.808.548
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-74.940 -23.308 -102.754
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504 421.964
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504 -421.964
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 493.855.590 475.439.682 355.070.733
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 474.017.656 448.575.869 335.827.452
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 97.903 74.811
Gelecek Aylara 683.877 440.616 837.883
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
8.788.852.331 7.623.664.642 5.617.112.827
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 4.134.788 1.511.982 1.414.633
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 4.134.788 1.511.982 1.414.633
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 831.886.208 707.225.084 615.176.994
Bağlı Menkul Kıymetler
844.433.695 721.758.128 632.532.470
İştirakler
0 0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.911.897 2.926.340 1.845.409
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -17.459.384 -17.459.384 -19.200.885
MADDİ VARLIKLAR
263.311.965 268.096.426 228.249.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 18.168.576 18.168.576 17.887.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 208.770.637 208.770.637 204.355.637
Makine ve Teçhizatlar
6 27.405.655 22.283.125 10.959.831
Demirbaş ve Tesisatlar
6 15.763.488 15.039.504 14.012.979
Motorlu Taşıtlar
6 11.403.174 11.403.174 501.765
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 3.534.791 3.531.014 2.865.572
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 28.793.429 28.779.885 8.819.487
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -50.527.785 -39.879.489 -31.153.289
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
16.458.947 16.833.858 13.133.249
Haklar
8 26.136.783 21.952.016 15.921.245
Şerefiye
0 0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.142.472 37.043.903 34.323.897
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -47.916.774 -42.258.527 -37.208.359
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
7.442.850 43.708.742 31.058.694
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0 0
Döviz Hesapları
0 0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 7.442.850 43.708.742 31.058.694
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.123.234.758 1.037.376.092 889.033.138
TOPLAM VARLIKLAR
9.912.087.089 8.661.040.734 6.506.145.965
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 11.414.975 11.783.931 411.679
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
577.535 557.576 411.679
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 10.943.074 11.363.450 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -105.634 -137.095 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 1.272.380.591 732.332.245 581.330.039
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
1.025.043.433 597.866.635 484.039.193
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
247.731.714 135.587.047 98.096.475
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-394.697 -1.121.578 -805.770
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 6.534.439 2.893.375 1.779.255
Ortaklara Borçlar
5.391.708 1.458.120 1.483.221
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
681.106 1.071.762 0
Personele Borçlar
461.625 363.493 296.034
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 74.492.592 141.250.157 103.336.990
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 3.564.902 2.832.846 1.775.684
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 26.007.787 41.393.564 31.111.782
Diğer Çeşitli Borçlar
19 45.003.558 97.235.649 70.714.904
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -83.655 -211.902 -265.380
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
4.911.683.470 4.579.890.900 3.615.635.878
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.711.259.391 1.900.934.591 1.490.907.581
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24 ve 17 9.225.020 20.359.070 34.923.749
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.129.520.686 2.599.292.431 2.042.845.687
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
10.029.321 6.967.573 2.929.186
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 51.649.052 52.337.235 44.029.675
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 86.713.134 122.395.334 74.732.784
Ödenecek Vergi ve Fonlar
33.817.939 60.972.232 54.862.466
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.394.154 4.433.275 3.417.941
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
225.769.692 202.460.747 109.203.285
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-178.268.651 -145.470.920 -92.750.908
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 13.348.794 35.438.627 14.757.134
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 1.706.793 0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
11.642.001 35.438.627 14.757.134
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
250.692.352 247.738.888 188.961.602
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 247.345.281 232.469.498 184.781.345
Gider Tahahkkukları
3.347.071 15.269.390 4.180.257
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.627.260.347 5.873.723.457 4.580.945.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 499.639 4.133.813 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 911.638 4.614.165 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -411.999 -480.352 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0 0
Ortaklara Borçlar
0 0 0
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0 0
Personele Borçlar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 ve 19 8.993.020 3.920.571 3.419.421
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 ve 19 8.993.020 3.920.571 3.419.421
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26 ve 17 104.108.406 91.815.554 75.885.451
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26 ve 17 104.108.406 91.815.554 75.885.451
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
3.294.479 3.343.226 3.509.920
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
3.294.479 3.343.226 3.509.920
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 25.128.589 25.014.964 19.773.600
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 25.128.589 25.014.964 19.773.600
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0 0
Gider Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 20.361.241 1.121.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 20.361.241 1.121.547
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
142.024.133 148.589.369 103.709.939
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 939.000.000 600.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 1.161.523.363 939.000.000 600.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 -147.695.072 87.099.263 79.510.246
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555 753.944
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 -154.715.627 80.078.708 78.756.302
KAR YEDEKLERİ
1.289.986.281 1.105.636.779 1.019.338.135
Yasal Yedekler
15 165.610.126 99.959.368 66.563.126
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
222.541.401 219.699.663 254.453.117
Özel Fonlar, Yedekler
0 0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 731.596.304 615.295.430 529.811.202
Diğer Kar Yedekleri
170.238.450 170.682.318 168.510.690
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-121.985.281 -245.917.920 -255.871.878
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 960.973.318 752.909.786 378.514.162
Dönem Net Karı
960.973.318 752.852.626 377.191.757
Dönem Net Zararı ( -)
0 0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 57.160 1.322.405
AZINLIK PAYLARI
0 0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.142.802.609 2.638.727.908 1.821.490.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
9.912.087.089 8.661.040.734 6.506.145.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
3.387.439.944 2.956.540.427 1.156.753.949 1.077.129.270
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 2.836.008.567 2.394.625.338 997.468.497 837.173.611
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17,ve 24 2.635.199.317 2.622.596.096 814.210.406 819.527.576
Brüt Yazılan Primler (+)
17,ve 24 6.269.418.558 4.973.879.957 1.626.985.625 1.404.151.770
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 ve 24 -3.551.040.907 -2.254.364.359 -786.668.752 -552.220.160
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
10, 17 ve 24 -83.178.334 -96.919.502 -26.106.467 -32.404.034
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 189.675.200 -241.975.719 172.578.615 13.595.148
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -324.725.902 -147.778.832 466.057.499 283.863.399
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 535.322.173 -97.942.889 -282.551.650 -271.552.801
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10 ve 17 -20.921.071 3.746.002 -10.927.234 1.284.550
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 11.134.050 14.004.961 10.679.476 4.050.887
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -3.173.509 27.722.647 592.766 4.980.144
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 14.307.559 -13.717.686 10.086.710 -929.257
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
525.914.888 519.676.822 158.708.560 216.620.984
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.387.566 3.207.492 854.555 2.159.981
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.387.566 3.207.492 854.555 2.159.981
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
23.128.923 39.030.775 -277.663 21.174.694
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-2.325.928.148 -2.437.952.532 -869.598.783 -768.190.658
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.699.862.937 -1.887.486.310 -663.534.916 -581.928.156
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.169.634.682 -1.300.871.528 -415.984.076 -438.139.344
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.589.181.050 -1.871.921.926 -588.538.212 -659.255.493
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 ve 17 419.546.368 571.050.398 172.554.136 221.116.149
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -530.228.255 -586.614.782 -247.550.840 -143.788.812
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -681.781.818 -680.115.003 -87.911.443 -95.906.812
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 151.553.563 93.500.221 -159.639.397 -47.882.000
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-3.061.747 -2.893.018 -303.330 -423.088
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-3.061.747 -2.893.018 -303.330 -423.088
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -12.292.852 -12.104.898 -4.552.149 -3.637.699
Faaliyet Giderleri (-)
5 ve 32 -610.710.612 -535.468.306 -201.208.388 -182.201.715
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)