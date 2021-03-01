***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.535.388.952 5.395.274.982 3.842.393.687Kasa14 0 0 1.744Alınan Çekler0 0 0Bankalar14 6.135.755.564 4.886.595.601 3.462.536.393Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 399.633.388 508.679.381 379.855.550Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 187.246.920 398.664.538 278.734.595Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 37.412 37.412 4.334Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4.2 ve 11 37.396.299 275.810.021 249.883.910Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 149.813.209 122.817.105 28.846.351Krediler0 0 0Krediler Karşılığı (-)0 0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0 0Şirket Hissesi0 0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 1.984.823.396 1.317.641.665 1.097.732.147Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.937.324.825 1.303.979.241 1.111.719.627Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -50.643.066 -70.793.780 -61.370.325Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 94.339.185 80.585.497 43.127.538Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 413.357.571 331.280.976 254.890.744Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -409.555.119 -327.410.269 -250.635.437İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR112.955 54.764 16.724Ortaklardan Alacaklar0 0 0İştiraklerden Alacaklar0 0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0 0Personelden Alacaklar0 3.106 2.831Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar112.955 51.658 13.893İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 56.912.684 17.841.387 13.103.341Finansal Kiralama Alacakları0 0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.725 1.725 397.547Diğer Çeşitli Alacaklar47.1 56.910.959 17.862.970 12.808.548Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -23.308 -102.754Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504 421.964Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504 -421.964GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 539.918.929 475.439.682 355.070.733Ertelenmiş Üretim Giderleri17 511.545.993 448.575.869 335.827.452Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0 0Gelir Tahakkukları0 97.903 74.811Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 28.372.936 26.765.910 19.168.470DİĞER CARİ VARLIKLAR1.468.672 18.747.624 30.061.600Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 688.411 18.516.745 29.190.572Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0 0İş Avansları7.502 -271.327 -63.192Personele Verilen Avanslar4.2 216.830 61.590 96.337Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar555.929 440.616 837.883Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI9.305.872.508 7.623.664.642 5.617.112.827CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0 0Ortaklardan Alacaklar0 0 0İştiraklerden Alacaklar0 0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0 0Personelden Alacaklar0 0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 5.232.292 1.511.982 1.414.633Finansal Kiralama Alacakları0 0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 5.232.292 1.511.982 1.414.633Diğer Çeşitli Alacaklar0 0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.138.624.167 707.225.084 615.176.994Bağlı Menkul Kıymetler9 1.132.829.102 724.684.468 634.377.879İştirakler0 0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Bağlı Ortaklıklar0 0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler9 20.841.899 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -15.046.834 -17.459.384 -19.200.885MADDİ VARLIKLAR263.559.212 268.096.426 228.249.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 33.799.258 18.168.576 17.887.586Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 187.918.000 208.770.637 204.355.637Makine ve Teçhizatlar6 34.670.032 22.283.125 10.959.831Demirbaş ve Tesisatlar6 15.332.689 15.039.504 14.012.979Motorlu Taşıtlar6 11.403.174 11.403.174 501.765Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.599.279 3.531.014 2.865.572Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 27.267.932 28.779.885 8.819.487Birikmiş Amortismanlar (-)6 -49.431.152 -39.879.489 -31.153.289Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR17.881.048 16.833.858 13.133.249Haklar8 29.771.903 21.952.016 15.921.245Şerefiye0 0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 38.238.939 37.043.903 34.323.897Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -50.129.794 -42.258.527 -37.208.359Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 96.466 96.466GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0 0Gelir Tahakkukları0 0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR24.758.447 87.279.075 95.915.103Efektif Yabancı Para Hesapları0 0 0Döviz Hesapları0 0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 24.758.447 87.279.075 95.915.103Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.450.055.166 1.080.946.425 953.889.547TOPLAM VARLIKLAR10.755.927.674 8.704.611.067 6.571.002.374YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 4.404.493 11.783.931 411.679Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 557.576 411.679Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.508.672 11.363.450 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -104.179 -137.095 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 1.256.119.167 732.332.245 581.330.039Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar1.252.264.601 597.866.635 484.039.193Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar3.854.425 135.587.047 98.096.475Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 -1.121.578 -805.770İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 6.669.798 2.893.375 1.779.255Ortaklara Borçlar45 5.377.481 1.458.120 1.483.221İştiraklere Borçlar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0 0Personele Borçlar611.211 363.493 296.034Diğer İlişkili Taraflara Borçlar45 681.106 1.071.762 0DİĞER BORÇLAR4.2 105.131.917 141.250.157 103.336.990Alınan Depozito ve Teminatlar3.419.714 2.832.846 1.775.684Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 23.139.760 41.393.564 31.111.782Diğer Çeşitli Borçlar19 ve 47 78.572.443 97.235.649 70.714.904Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)19 0 -211.902 -265.380SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI5.222.511.638 4.777.937.868 3.910.437.735Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.894.963.307 1.900.934.591 1.490.907.581Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.23 ve 17 5.133.217 20.359.070 34.923.749Matematik Karşılıklar - Net0 0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 3.176.400.349 2.797.339.399 2.337.647.544İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 10.029.321 6.967.573 2.929.186Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 135.985.444 52.337.235 44.029.675ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 124.446.447 122.395.334 74.732.784Ödenecek Vergi ve Fonlar102.691.667 60.972.232 54.862.466Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.105.857 4.433.275 3.417.941Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları125.230.318 202.460.747 109.203.285Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-108.581.395 -145.470.920 -92.750.908Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR80.206.066 50.708.017 18.937.391Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 80.206.066 50.708.017 18.937.391GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI331.867.997 232.469.498 184.781.345Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 331.867.997 232.469.498 184.781.345Gider Tahahkkukları0 0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.131.357.523 6.071.770.425 4.875.747.218UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 5.792.779 4.133.813 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 6.196.455 4.614.165 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -403.676 -480.352 0Çıkarılmış Tahviller0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0 0Ortaklara Borçlar0 0 0İştiraklere Borçlar0 0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0 0Personele Borçlar0 0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0 0DİĞER BORÇLAR4.2 ve 19 10.710.664 3.920.571 3.419.421Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 ve 19 10.710.664 3.920.571 3.419.421Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.25 ve 17 109.273.628 91.815.554 75.885.451Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.25 ve 17 109.273.628 91.815.554 75.885.451DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 3.343.226 3.509.920Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 3.343.226 3.509.920DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR30.853.702 25.014.964 19.773.600Kıdem Tazminatı Karşılığı23 30.853.702 25.014.964 19.773.600Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0 0Gider Tahakkukları0 0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 20.361.241 1.121.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 20.361.241 1.121.547Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI156.630.773 148.589.369 103.709.939ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363 939.000.000 600.000.000(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 1.161.523.363 939.000.000 600.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.156.422 87.099.263 79.510.246Hisse Senedi İhraç Primleri15 7.020.555 7.020.555 753.944Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.135.867 80.078.708 78.756.302KAR YEDEKLERİ1.556.643.709 1.105.636.779 1.019.338.135Yasal Yedekler15 165.610.126 99.959.368 66.563.126Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler222.541.401 219.699.663 254.453.117Özel Fonlar, Yedekler0 0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 1.010.715.148 615.295.430 529.811.202Diğer Kar Yedekleri15 157.777.034 170.682.318 168.510.690GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)15 -498.841.731 -475.863.368 -485.817.326NET DÖNEM KARI/ZARARI37 1.161.457.615 828.378.599 378.514.162Dönem Net Karı1.161.457.615 828.321.439 377.191.757Dönem Net Zararı ( -)0 0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 57.160 1.322.405AZINLIK PAYLARI0 0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI3.467.939.378 2.484.251.273 1.591.545.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE10.755.927.674 8.704.611.067 6.571.002.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR4.370.619.295 3.957.943.719Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 3.685.986.049 3.254.552.444Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17, 24 3.664.788.912 3.650.014.776Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 8.887.128.129 7.167.001.712Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -5.115.460.204 -3.378.673.060SGK'ya Aktarılan Primler (-)10, 17, 24 -106.879.013 -138.313.876Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 5.971.284 -410.027.011Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -846.227.974 -753.794.045Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 878.352.893 331.671.546Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 -26.153.635 12.095.488Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 15.225.853 14.564.679Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 43.268.052 26.517.795Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 -28.042.199 -11.953.116Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri5 612.806.880 629.517.714Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)3.646.689 3.415.360Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)3.646.689 3.415.360Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)68.179.677 70.458.201HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-3.029.998.692 -3.042.782.693Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -2.087.078.160 -2.257.783.962Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 -1.708.017.210 -1.798.092.107Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.439.351.323 -2.502.124.937Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 731.334.113 704.032.830Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -379.060.950 -459.691.855Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-928.371.060 -641.276.623Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 549.310.110 181.584.768İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-3.061.747 -4.038.387İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)-3.061.747 -4.038.387İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -17.458.074 -15.930.103Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -922.400.711 -765.030.241Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI1.340.620.603 915.161.026HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI1.340.620.603 915.161.026TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ1.340.620.603 915.161.026YATIRIM GELİRLERİ26 1.168.832.048 1.015.379.446Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 655.374.529 776.051.261Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 13.665.186 55.617.659Finansal Yatırımların Değerlemesi26 44.722.169 12.700.471Kambiyo Karları26 327.794.684 138.345.016İştiraklerden Gelirler26 ve 45 106.088.223 30.735.989Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler9 ve 26 8.438.346 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 12.738.577 1.205.318Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler26 0 6.129Diğer Yatırımlar26 10.334 717.603Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-908.496.485 -790.634.623Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -6.557.821 -21.358.775Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 -110.085Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -612.806.880 -629.517.714Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -236.806.070 -107.301.128Amortisman Giderleri (-)4.2, 6, 7 ve 8 -23.737.666 -15.763.988Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -28.588.048 -16.582.933DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-163.070.363 -109.066.503Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -118.930.779 -98.117.106Reeskont Hesabı (+/-)-3.456.170 10.059.447Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 -20.037.721 -22.608.072Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)21 -9.365.716 0Diğer Gelir ve Karlar0 1.599.228Diğer Gider ve Zararlar (-)-11.279.977 0Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 1.161.457.615 828.378.599Dönem Karı veya Zararı1.437.885.803 1.030.839.346Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-276.428.188 -202.460.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları1.161.457.615 828.378.599Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri10.463.196.342 6.351.931.911Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-9.467.768.564 -5.560.781.323Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit995.427.778 791.150.588Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-165.571.222 -159.430.975Diğer Nakit Girişleri7.058.317 100.039.238Diğer Nakit Çıkışları (-)-144.339.419 -205.198.229Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit692.575.454 526.560.622YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı4.882.413 484.319Maddi Varlıkların İktisabı (-)-28.624.724 -33.017.171Mali Varlık İktisabı (-)-208.217.189 -1.315.328.252Mali Varlıkların Satışı421.665.989 1.242.991.682Alınan Faiz640.954.339 839.324.485Alınan Temettüler106.088.223 29.655.061Diğer Nakit Girişleri12.738.577 52.439.993Diğer Nakit Çıkışları (-)-35.135.535 -110.054.717Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit914.352.093 706.495.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 276.266.611Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 557.576Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -7.833.647 -2.233.888Ödenen Temettüler (-)15 ve 45 -560.858.135 -300.000.000Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 -411.679Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-568.691.782 -25.821.380KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ46.641.371 28.597.460Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış1.084.877.136 1.235.832.102Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 4.389.595.297 3.153.763.195Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 5.474.472.433 4.389.595.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi600.000.000 0 529.811.202 0 0 66.563.126 0 502.474.053 378.514.162 -485.817.326 1.591.545.217 0 1.591.545.217Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı339.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 -69.000.000 0 276.266.611 0 276.266.611Nakit270.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 0 0 276.266.611 0 276.266.611İç Kaynaklardan69.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -69.000.000 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 85.484.228 0 0 0 0 -2.060.071 0 0 83.424.157 0 83.424.157Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 5.343.919 0 0 5.343.919 0 5.343.919Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.112.219 0 404.989 -707.230 0 -707.230Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 828.378.599 0 828.378.599 0 828.378.599Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000.000 -300.000.000 0 -300.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 33.396.242 0 -33.431.049 -309.514.162 309.548.969 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 395.419.718 0 0 0 0 -2.562.780 0 0 392.856.938 0 392.856.938Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 -9.768.313 0 0 -9.768.313 0 -9.768.313Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -560.858.135 -560.858.135 0 -560.858.135Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 65.650.758 0 224.848.069 -828.378.599 537.879.772 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914333BIST