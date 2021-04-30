***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
30.04.2021 22:02
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.370.221.827 6.535.388.952
Kasa
14 735 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 5.814.691.064 6.135.755.564
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 555.530.028 399.633.388
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 852.540.310 187.246.920
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 37.412 37.412
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 38.350.163 37.396.299
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 814.152.735 149.813.209
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 2.040.477.563 1.984.823.396
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.778.470.364 1.937.324.825
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -52.175.970 -50.643.066
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 310.380.718 94.339.185
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 436.371.443 413.357.571
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -432.568.992 -409.555.119
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
47.894.976 112.955
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
47.715.628 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
179.348 112.955
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 205.184.971 56.912.684
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.725 1.725
Diğer Çeşitli Alacaklar
47.1 205.183.246 56.910.959
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 701.303.463 539.918.929
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 668.895.465 511.545.993
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 32.407.998 28.372.936
DİĞER CARİ VARLIKLAR
13.267.905 1.468.672
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 11.871.198 688.411
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
216.369 7.502
Personele Verilen Avanslar
4.2 417.304 216.830
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
763.034 555.929
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
10.230.891.015 9.305.872.508
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 6.362.148 5.232.292
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 6.362.148 5.232.292
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.735.305.544 1.138.624.167
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.723.554.533 1.132.829.102
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
9 26.797.845 20.841.899
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -15.046.834 -15.046.834
MADDİ VARLIKLAR
268.107.312 263.559.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 33.799.258 33.799.258
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 187.918.000 187.918.000
Makine ve Teçhizatlar
6 41.149.044 34.670.032
Demirbaş ve Tesisatlar
6 17.545.564 15.332.689
Motorlu Taşıtlar
6 11.403.174 11.403.174
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.599.279 2.599.279
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 27.267.932 27.267.932
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -53.574.939 -49.431.152
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
18.859.527 17.881.048
Haklar
8 33.144.581 29.771.903
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.238.939 38.238.939
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -52.523.993 -50.129.794
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
3.888.279 24.758.447
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 3.888.279 24.758.447
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
2.032.522.810 1.450.055.166
TOPLAM VARLIKLAR
12.263.413.825 10.755.927.674
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
4.2 4.404.493 4.404.493
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.508.672 4.508.672
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -104.179 -104.179
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 1.091.111.792 1.256.119.167
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
1.087.257.226 1.252.264.601
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
3.854.425 3.854.425
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 500.428.421 6.669.798
Ortaklara Borçlar
45 498.369.859 5.377.481
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
1.377.456 611.211
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45 681.106 681.106
DİĞER BORÇLAR
4.2 195.967.940 105.131.917
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 3.419.714
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 43.943.539 23.139.760
Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47 152.024.401 78.572.443
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
5.708.407.350 5.222.511.638
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.273.829.984 1.894.963.307
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.23 ve 17 3.436.604 5.133.217
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.285.125.997 3.176.400.349
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 10.029.321 10.029.321
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 135.985.444 135.985.444
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 210.077.942 124.446.447
Ödenecek Vergi ve Fonlar
106.724.721 102.691.667
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.669.842 5.105.857
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
222.062.739 125.230.318
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-125.379.360 -108.581.395
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
63.494.264 80.206.066
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 63.494.264 80.206.066
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
448.390.291 331.867.997
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 448.390.291 331.867.997
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.222.282.493 7.131.357.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 5.792.779 5.792.779
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 6.196.455 6.196.455
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -403.676 -403.676
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 ve 19 17.882.842 10.710.664
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 ve 19 17.882.842 10.710.664
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.25 ve 17 113.610.703 109.273.628
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.25 ve 17 113.610.703 109.273.628
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
33.057.441 30.853.702
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 33.057.441 30.853.702
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
170.343.765 156.630.773
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.156.422 87.156.422
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.135.867 80.135.867
KAR YEDEKLERİ
2.278.349.839 1.556.643.709
Yasal Yedekler
15 241.811.386 165.610.126
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
307.517.679 222.541.401
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.571.904.308 1.010.715.148
Diğer Kar Yedekleri
15 157.116.466 157.777.034
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
8.438.346 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -498.841.731
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 335.319.597 1.161.457.615
Dönem Net Karı
335.319.597 1.161.457.615
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.870.787.567 3.467.939.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
12.263.413.825 10.755.927.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.145.463.735 1.140.391.332
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 914.247.015 898.684.337
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17, 24 1.291.417.079 1.012.389.620
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 3.258.725.861 2.344.739.525
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -1.923.023.655 -1.299.625.387
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
10, 17, 24 -44.285.127 -32.724.518
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -378.866.677 -110.082.261
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -747.054.929 -577.839.399
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 350.246.625 468.755.509
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 17.941.627 -998.371
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 1.696.613 -3.623.022
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -42.808.265 2.153.878
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 44.504.878 -5.776.900
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
5 214.318.679 217.699.638
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.629.102 898.928
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5.629.102 898.928
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
11.268.939 23.108.429
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-803.513.502 -792.157.789
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -604.439.972 -576.611.650
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 -495.714.324 -437.769.923
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-789.297.043 -551.378.937
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 293.582.719 113.609.014
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -108.725.648 -138.841.727
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-410.894.311 -283.224.011
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 302.168.663 144.382.284
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 -1.736.956
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 -1.736.956
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -4.337.075 -3.791.243
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -194.736.455 -200.543.247
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 -9.474.693
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 -9.474.693
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
341.950.233 348.233.543
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
341.950.233 348.233.543
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
341.950.233 348.233.543
YATIRIM GELİRLERİ
26 481.344.414 362.833.114
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 222.042.823 156.336.064
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 0 8.348.036
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 21.201.627 8.850.992
Kambiyo Karları
26 184.300.373 85.045.014
İştiraklerden Gelirler
26 ve 45 47.715.628 103.950.776
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
5.955.946 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 128.017 302.232
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-368.908.716 -288.273.650
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -1.072.765 -4.121.578
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 -791.773
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -214.318.679 -217.699.638
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -130.757.350 -55.859.554
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6,7 ve 8 -6.645.931 -5.488.567
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -16.113.991 -4.312.540
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-22.233.913 -40.057.568
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -31.437.485 -33.905.552
Reeskont Hesabı (+/-)
339.391 -10.598.160
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 8.500.961 5.965.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
21 0 -2.060.680
Diğer Gelir ve Karlar
544.028 743.635
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-180.808 -202.382
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 335.319.597 319.342.690
Dönem Karı veya Zararı
432.152.018 382.735.439
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-96.832.421 -63.392.749
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
335.319.597 319.342.690
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.752.757.623 2.644.900.173
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.424.086.446 -2.005.787.488
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
328.671.177 639.112.685
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-80.034.456 -169.547.870
Diğer Nakit Girişleri
544.028 12.378.696
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-136.239.202 -99.932.414
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
112.941.547 382.011.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
129.298 26.426
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
-12.193.863 -3.669.576
Mali Varlık İktisabı (-)
-773.241.058 -233.237.675
Mali Varlıkların Satışı
119.789.173 324.805.084
Alınan Faiz
230.813.817 173.063.186
Alınan Temettüler
0 1.068
Diğer Nakit Girişleri
128.017 3.693.024
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-17.186.756 -28.674.135
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-451.761.372 236.007.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 -2.211.009
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
20 0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 -2.211.009
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
53.543.023 32.157.267
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-285.276.802 647.964.757
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.474.472.433 4.389.595.297
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.189.195.631 5.037.560.054
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.1 399.000.000 0 35.483 0 0 95.009.927 0 225.190.789 704.819.445 -229.945.448 1.194.110.196 0 1.194.110.196
Yeni Bakiye
939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273
Sermaye Arttırımı
222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 395.419.718 0 0 0 0 -2.562.780 0 0 392.856.938 0 392.856.938
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 -9.768.313 0 0 -9.768.313 0 -9.768.313
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -560.858.135 -560.858.135 0 -560.858.135
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 65.650.758 0 224.848.069 -828.378.599 537.879.772 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -660.568 0 0 -660.568 0 -660.568
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 561.189.160 0 0 0 0 0 0 0 561.189.160 0 561.189.160
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 335.319.597 0 335.319.597 0 335.319.597
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.161.457.615 1.000.280.077 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.571.904.308 0 0 241.811.386 0 551.790.567 335.319.597 8.438.346 3.870.787.567 0 3.870.787.567
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933817
BIST