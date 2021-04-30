***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.370.221.827 6.535.388.952Kasa14 735 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 5.814.691.064 6.135.755.564Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 555.530.028 399.633.388Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 852.540.310 187.246.920Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 37.412 37.412Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4.2 ve 11 38.350.163 37.396.299Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 814.152.735 149.813.209Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 2.040.477.563 1.984.823.396Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.778.470.364 1.937.324.825Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -52.175.970 -50.643.066Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 310.380.718 94.339.185Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 436.371.443 413.357.571Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -432.568.992 -409.555.119İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR47.894.976 112.955Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar47.715.628 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar179.348 112.955İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 205.184.971 56.912.684Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.725 1.725Diğer Çeşitli Alacaklar47.1 205.183.246 56.910.959Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 701.303.463 539.918.929Ertelenmiş Üretim Giderleri17 668.895.465 511.545.993Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 32.407.998 28.372.936DİĞER CARİ VARLIKLAR13.267.905 1.468.672Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 11.871.198 688.411Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları216.369 7.502Personele Verilen Avanslar4.2 417.304 216.830Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar763.034 555.929Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI10.230.891.015 9.305.872.508CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 6.362.148 5.232.292Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 6.362.148 5.232.292Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.735.305.544 1.138.624.167Bağlı Menkul Kıymetler9 1.723.554.533 1.132.829.102İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler9 26.797.845 20.841.899Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -15.046.834 -15.046.834MADDİ VARLIKLAR268.107.312 263.559.212Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 33.799.258 33.799.258Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 187.918.000 187.918.000Makine ve Teçhizatlar6 41.149.044 34.670.032Demirbaş ve Tesisatlar6 17.545.564 15.332.689Motorlu Taşıtlar6 11.403.174 11.403.174Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.599.279 2.599.279Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 27.267.932 27.267.932Birikmiş Amortismanlar (-)6 -53.574.939 -49.431.152Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR18.859.527 17.881.048Haklar8 33.144.581 29.771.903Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 38.238.939 38.238.939Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -52.523.993 -50.129.794Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR3.888.279 24.758.447Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 3.888.279 24.758.447Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI2.032.522.810 1.450.055.166TOPLAM VARLIKLAR12.263.413.825 10.755.927.674YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 4.404.493 4.404.493Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.508.672 4.508.672Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -104.179 -104.179Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 1.091.111.792 1.256.119.167Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar1.087.257.226 1.252.264.601Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar3.854.425 3.854.425Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 500.428.421 6.669.798Ortaklara Borçlar45 498.369.859 5.377.481İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar1.377.456 611.211Diğer İlişkili Taraflara Borçlar45 681.106 681.106DİĞER BORÇLAR4.2 195.967.940 105.131.917Alınan Depozito ve Teminatlar0 3.419.714Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 43.943.539 23.139.760Diğer Çeşitli Borçlar19 ve 47 152.024.401 78.572.443Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI5.708.407.350 5.222.511.638Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.273.829.984 1.894.963.307Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.23 ve 17 3.436.604 5.133.217Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 3.285.125.997 3.176.400.349İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 10.029.321 10.029.321Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 135.985.444 135.985.444ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 210.077.942 124.446.447Ödenecek Vergi ve Fonlar106.724.721 102.691.667Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri6.669.842 5.105.857Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları222.062.739 125.230.318Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-125.379.360 -108.581.395Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR63.494.264 80.206.066Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 63.494.264 80.206.066GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI448.390.291 331.867.997Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 448.390.291 331.867.997Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.222.282.493 7.131.357.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 5.792.779 5.792.779Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 6.196.455 6.196.455Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -403.676 -403.676Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 ve 19 17.882.842 10.710.664Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 ve 19 17.882.842 10.710.664Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.25 ve 17 113.610.703 109.273.628Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.25 ve 17 113.610.703 109.273.628DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR33.057.441 30.853.702Kıdem Tazminatı Karşılığı23 33.057.441 30.853.702Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI170.343.765 156.630.773ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.156.422 87.156.422Hisse Senedi İhraç Primleri15 7.020.555 7.020.555Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.135.867 80.135.867KAR YEDEKLERİ2.278.349.839 1.556.643.709Yasal Yedekler15 241.811.386 165.610.126Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler307.517.679 222.541.401Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 1.571.904.308 1.010.715.148Diğer Kar Yedekleri15 157.116.466 157.777.034GEÇMİŞ YILLAR KARLARI8.438.346 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 -498.841.731NET DÖNEM KARI/ZARARI37 335.319.597 1.161.457.615Dönem Net Karı335.319.597 1.161.457.615Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI3.870.787.567 3.467.939.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE12.263.413.825 10.755.927.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.145.463.735 1.140.391.332Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 914.247.015 898.684.337Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17, 24 1.291.417.079 1.012.389.620Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 3.258.725.861 2.344.739.525Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -1.923.023.655 -1.299.625.387SGK'ya Aktarılan Primler (-)10, 17, 24 -44.285.127 -32.724.518Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -378.866.677 -110.082.261Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -747.054.929 -577.839.399Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 350.246.625 468.755.509Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 17.941.627 -998.371Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 1.696.613 -3.623.022Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -42.808.265 2.153.878Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 44.504.878 -5.776.900Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri5 214.318.679 217.699.638Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5.629.102 898.928Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5.629.102 898.928Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)11.268.939 23.108.429HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-803.513.502 -792.157.789Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -604.439.972 -576.611.650Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 -495.714.324 -437.769.923Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-789.297.043 -551.378.937Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 293.582.719 113.609.014Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -108.725.648 -138.841.727Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-410.894.311 -283.224.011Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 302.168.663 144.382.284İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 -1.736.956İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 -1.736.956İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -4.337.075 -3.791.243Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -194.736.455 -200.543.247Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 -9.474.693Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 -9.474.693Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI341.950.233 348.233.543HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI341.950.233 348.233.543TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ341.950.233 348.233.543YATIRIM GELİRLERİ26 481.344.414 362.833.114Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 222.042.823 156.336.064Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 0 8.348.036Finansal Yatırımların Değerlemesi26 21.201.627 8.850.992Kambiyo Karları26 184.300.373 85.045.014İştiraklerden Gelirler26 ve 45 47.715.628 103.950.776Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler5.955.946 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 128.017 302.232Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-368.908.716 -288.273.650Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -1.072.765 -4.121.578Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 -791.773Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -214.318.679 -217.699.638Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -130.757.350 -55.859.554Amortisman Giderleri (-)4.2, 6,7 ve 8 -6.645.931 -5.488.567Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -16.113.991 -4.312.540DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-22.233.913 -40.057.568Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -31.437.485 -33.905.552Reeskont Hesabı (+/-)339.391 -10.598.160Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 8.500.961 5.965.571Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)21 0 -2.060.680Diğer Gelir ve Karlar544.028 743.635Diğer Gider ve Zararlar (-)-180.808 -202.382Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 335.319.597 319.342.690Dönem Karı veya Zararı432.152.018 382.735.439Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-96.832.421 -63.392.749Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları335.319.597 319.342.690Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.752.757.623 2.644.900.173Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-3.424.086.446 -2.005.787.488Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit328.671.177 639.112.685Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-80.034.456 -169.547.870Diğer Nakit Girişleri544.028 12.378.696Diğer Nakit Çıkışları (-)-136.239.202 -99.932.414Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit112.941.547 382.011.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı129.298 26.426Maddi Varlıkların İktisabı (-)-12.193.863 -3.669.576Mali Varlık İktisabı (-)-773.241.058 -233.237.675Mali Varlıkların Satışı119.789.173 324.805.084Alınan Faiz230.813.817 173.063.186Alınan Temettüler0 1.068Diğer Nakit Girişleri128.017 3.693.024Diğer Nakit Çıkışları (-)-17.186.756 -28.674.135Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-451.761.372 236.007.402FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 -2.211.009Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri20 0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit0 -2.211.009KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ53.543.023 32.157.267Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-285.276.802 647.964.757Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 5.474.472.433 4.389.595.297Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 5.189.195.631 5.037.560.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077Muhasebe Politikasında Değişiklikler2.1.1 399.000.000 0 35.483 0 0 95.009.927 0 225.190.789 704.819.445 -229.945.448 1.194.110.196 0 1.194.110.196Yeni Bakiye939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273Sermaye Arttırımı222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 395.419.718 0 0 0 0 -2.562.780 0 0 392.856.938 0 392.856.938Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 -9.768.313 0 0 -9.768.313 0 -9.768.313Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -560.858.135 -560.858.135 0 -560.858.135Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 65.650.758 0 224.848.069 -828.378.599 537.879.772 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378Muhasebe Politikasında Değişiklikler2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -660.568 0 0 -660.568 0 -660.568Varlıklarda Değer Artışı0 0 561.189.160 0 0 0 0 0 0 0 561.189.160 0 561.189.160Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 335.319.597 0 335.319.597 0 335.319.597Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.161.457.615 1.000.280.077 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.571.904.308 0 0 241.811.386 0 551.790.567 335.319.597 8.438.346 3.870.787.567 0 3.870.787.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933817BIST