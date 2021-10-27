***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.088.235.150 6.535.388.952Kasa14 2.382 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 5.461.467.269 6.135.755.564Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 626.765.499 399.633.388Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 1.531.135.283 187.246.920Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.2 ve 11 37.412 37.412Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4.2 ve 11 40.331.983 37.396.299Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 1.490.765.888 149.813.209Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 2.727.076.075 2.343.357.894Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 2.565.900.455 2.295.859.323Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -61.914.664 -50.643.066Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 219.288.115 94.339.185Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 553.404.762 413.357.571Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -549.602.593 -409.555.119İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR314.020 112.955Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar314.020 0Personelden Alacaklar0 1.725Diğer Çeşitli Alacaklar47.1 175.374.281 111.702.447Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 626.672.815 539.918.929Ertelenmiş Üretim Giderleri17 589.327.018 511.545.993Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 37.345.797 28.372.936DİĞER CARİ VARLIKLAR38.725.621 1.468.672Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 35.881.076 688.411Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.795.166 7.502Personele Verilen Avanslar4.2 345.519 216.830Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar703.860 555.929Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI11.187.534.970 9.719.198.494CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 5.827.300 5.232.292Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 5.827.300 5.232.292Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.242.178.113 1.130.185.821Bağlı Menkul Kıymetler9 1.244.724.947 1.132.829.102İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler9 12.500.000 12.403.553Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -15.046.834 -15.046.834MADDİ VARLIKLAR275.366.807 263.559.212Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 33.799.258 33.799.258Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 187.918.000 187.918.000Makine ve Teçhizatlar6 46.778.022 34.670.032Demirbaş ve Tesisatlar6 19.288.360 15.332.689Motorlu Taşıtlar6 11.403.173 11.403.174Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.599.279 2.599.279Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 35.958.864 27.267.932Birikmiş Amortismanlar (-)6 -62.378.149 -49.431.152Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR20.066.646 17.881.048Haklar8 39.369.086 29.771.903Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 38.238.939 38.238.939Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -57.541.379 -50.129.794Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR19.418.807 24.758.447Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 19.418.807 24.758.447Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.562.857.673 1.441.616.820TOPLAM VARLIKLAR12.750.392.643 11.160.815.314YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 1.591.881 4.404.493Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 1.591.881 4.508.672Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 0 -104.179Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 1.823.939.327 1.578.856.379Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar1.820.764.201 1.575.001.813Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar3.174.985 3.854.425Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 7.871.890 6.669.798Ortaklara Borçlar45 5.357.366 5.377.481İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar1.833.418 611.211Diğer İlişkili Taraflara Borçlar45 681.106 681.106DİĞER BORÇLAR4.2 262.158.578 195.720.691Alınan Depozito ve Teminatlar0 3.419.714Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 45.683.907 23.139.760Diğer Çeşitli Borçlar19 ve 47 216.474.671 169.161.217Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI6.044.001.123 5.222.511.638Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.188.011.318 1.894.963.307Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.23 ve 17 10.120.791 5.133.217Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 3.697.507.444 3.176.400.349İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 10.029.321 10.029.321Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 138.332.249 135.985.444ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 148.175.331 124.446.447Ödenecek Vergi ve Fonlar69.310.324 102.691.667Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri7.495.299 5.105.857Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları249.998.633 125.230.318Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-178.628.925 -108.581.395Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR29.887.587 80.206.066Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 29.887.587 80.206.066GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI389.147.646 331.867.997Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 389.147.646 331.867.997Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.706.773.363 7.544.683.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 13.221.630 5.792.779Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 13.221.630 6.196.455Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 0 -403.676Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 19.519.097 10.710.664Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 19.519.097 10.710.664Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.25 ve 17 122.660.013 109.273.628Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.25 ve 17 122.660.013 109.273.628DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR36.220.275 30.853.702Kıdem Tazminatı Karşılığı23 36.220.275 30.853.702Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI191.621.015 156.630.773ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.156.422 87.156.422Hisse Senedi İhraç Primleri15 7.020.555 7.020.555Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.135.867 80.135.867KAR YEDEKLERİ1.819.381.537 1.556.643.709Yasal Yedekler15 241.811.386 165.610.126Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler307.517.679 222.541.401Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 1.113.664.162 1.010.715.148Diğer Kar Yedekleri15 156.388.310 157.777.034GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 -498.841.731NET DÖNEM KARI/ZARARI783.936.943 1.153.019.269Dönem Net Karı783.936.943 1.153.019.269Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI3.851.998.265 3.459.501.032TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE12.750.392.643 11.160.815.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR3.824.910.808 3.387.439.944 1.314.742.124 1.156.753.949Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 3.018.505.436 2.836.008.567 1.059.002.273 997.468.497Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17, 24 3.316.541.021 2.635.199.317 1.141.035.643 814.210.406Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 7.718.049.975 6.269.418.558 2.303.970.143 1.626.985.625Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -4.279.048.007 -3.551.040.907 -1.117.250.593 -786.668.752SGK'ya Aktarılan Primler (-)10, 17, 24 -122.460.947 -83.178.334 -45.683.907 -26.106.467Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -293.048.011 189.675.200 -74.661.107 172.578.615Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -309.843.614 -324.725.902 92.192.367 466.057.499Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 -14.420.416 535.322.173 -178.743.067 -282.551.650Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 31.216.019 -20.921.071 11.889.593 -10.927.234Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -4.987.574 11.134.050 -7.372.263 10.679.476Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -589.517.348 -3.173.509 -547.103.555 592.766Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 584.529.774 14.307.559 539.731.292 10.086.710Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri661.675.204 525.914.888 231.457.994 158.708.560Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)8.002.187 2.387.566 747.619 854.555Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)8.002.187 2.387.566 747.619 854.555Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)136.727.981 23.128.923 23.534.238 -277.663HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-2.854.462.513 -2.325.928.148 -1.153.154.489 -869.598.783Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.210.049.631 -1.699.862.937 -923.177.725 -663.534.916Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.688.942.536 -1.169.634.682 -681.580.793 -415.984.076Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.474.083.575 -1.589.181.050 -908.797.394 -588.538.212Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 785.141.039 419.546.368 227.216.601 172.554.136Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5, 17 -521.107.095 -530.228.255 -241.596.932 -247.550.840Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -1.415.395.598 -681.781.818 -668.285.508 -87.911.443Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17 894.288.503 151.553.563 426.688.576 -159.639.397İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 -3.061.747 0 -303.330İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 -3.061.747 0 -303.330İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -13.386.385 -12.292.852 -5.136.596 -4.552.149Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -631.026.497 -610.710.612 -224.840.168 -201.208.388Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI970.448.295 1.061.511.796 161.587.635 287.155.166HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI970.448.295 1.061.511.796 161.587.635 287.155.166TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ970.448.295 1.061.511.796 161.587.635 287.155.166YATIRIM GELİRLERİ26 1.206.676.549 923.159.438 365.383.571 324.957.072Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 788.807.773 471.909.692 285.565.961 146.299.768Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0 13.665.186 0 1.132.500Finansal Yatırımların Değerlemesi26 60.071.985 14.428.447 28.774.794 12.402.631Kambiyo Karları26 307.505.258 316.226.838 50.848.005 164.791.830İştiraklerden Gelirler26 49.883.364 105.989.255 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 408.169 930.436 194.811 320.759Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Diğer Yatırımlar26 0 9.584 0 9.584Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-986.887.564 -789.463.009 -307.898.233 -292.742.318Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -5.648.034 -9.857.325 -2.478.951 -2.226.104Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -661.675.204 -525.914.888 -231.457.994 -158.708.560Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -249.570.612 -216.821.016 -49.865.078 -115.004.148Amortisman Giderleri (-)4.2, 6, 8 -21.752.625 -16.547.262 -7.512.000 -5.550.417Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -48.241.089 -20.322.518 -16.584.210 -11.253.089DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-156.301.705 -8.465.215 -19.420.281 33.604.341Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -162.112.254 -7.889.353 -19.793.361 28.790.099Reeskont Hesabı (+/-)5.764.505 9.739.521 5.884.955 15.473.839Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 -1.092.742 -10.800.726 -5.658.770 -14.184.001Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 3.257.645Diğer Gelir ve Karlar1.607.936 1.484.783 329.965 590.204Diğer Gider ve Zararlar (-)-469.150 -999.440 -183.070 -323.445Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 783.936.943 960.973.318 149.847.430 286.948.717Dönem Karı veya Zararı1.033.935.575 1.186.743.010 199.652.692 352.974.261Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-249.998.632 -225.769.692 -49.805.262 -66.025.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları783.936.943 960.973.318 149.847.430 286.948.717Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri9.140.218.184 6.667.449.581Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-8.837.461.240 -6.614.345.433Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit302.756.944 53.104.148Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-195.277.848 -178.268.651Diğer Nakit Girişleri2.771.820 30.282.913Diğer Nakit Çıkışları (-)-6.045.233 -35.928.602Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit104.205.683 -130.810.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 2.894.245 42.492Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve 8 -35.851.978 -11.189.663Mali Varlık İktisabı (-)-2.308.832.359 -95.000.000Mali Varlıkların Satışı1.008.945.384 410.741.861Alınan Faiz1.206.268.381 571.594.422Alınan Temettüler26 49.883.364 105.989.255Diğer Nakit Girişleri408.169 930.436Diğer Nakit Çıkışları (-)-44.628.650 -316.855.062Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-120.913.444 666.253.741FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -5.360.076 -615.176Ödenen Temettüler (-)-493.000.000 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 -12.328.131Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-498.360.076 -12.943.307KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ39.422.055 99.405.822Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-475.645.782 621.906.064Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 5.474.472.433 4.389.595.297Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 4.998.826.651 5.011.501.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077Muhasebe Politikasında Değişiklikler399.000.000 0 35.483 0 0 95.009.927 0 225.190.789 629.350.632 0 1.348.586.831 0 1.348.586.831Yeni Bakiye939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 752.909.786 -245.917.920 2.638.727.908 0 2.638.727.908Sermaye Arttırımı222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 0 0 116.300.874 0 0 0 0 -11.958.575 0 0 104.342.299 0 104.342.299Varlıklarda Değer Artışı6 0 0 0 0 0 0 0 -430.630 0 0 -430.630 0 -430.630Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar6 0 0 0 0 0 0 0 57.205 0 -9.356 47.849 0 47.849Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 960.973.318 0 960.973.318 0 960.973.318Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -560.858.135 -560.858.135 0 -560.858.135Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 65.650.758 0 2.458.898 -752.909.786 684.800.130 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 731.596.304 0 0 165.610.126 0 245.084.779 960.973.318 -121.985.281 3.142.802.609 0 3.142.802.609Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 0 3.459.501.032Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 0 0 102.949.014 0 0 0 0 -1.388.724 0 0 101.560.290 0 101.560.290Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 783.936.943 0 783.936.943 0 783.936.943Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.153.019.269 991.841.731 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.113.664.162 0 0 241.811.386 0 551.062.411 783.936.943 0 3.851.998.265 0 3.851.998.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973110BIST