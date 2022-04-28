***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.808.382.282 6.103.547.210Kasa667 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 5.659.914.664 5.314.977.287Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 1.148.466.951 788.569.923Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 2.071.193.000 2.173.847.016Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.2 ve 11 819.583.726 733.378.944Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4.2 ve 11 163.977.915 149.676.608Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 1.087.631.359 1.290.791.464Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 4.341.944.564 3.376.909.487Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 4.001.502.237 3.080.219.872Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -14.692.122 -18.632.012Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 351.339.456 311.526.634Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 632.659.888 586.368.685Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -628.864.895 -582.573.692İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR90.535.048 399.831Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar90.040.246 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar494.802 399.831İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 11.693.755 14.949.108Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar47 11.693.755 14.949.108Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 1.079.357.079 791.419.559Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.024.691.566 747.591.142Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 54.665.513 43.828.417DİĞER CARİ VARLIKLAR58.744.731 49.619.497Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 11.919.126 46.854.946Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları-55.100 660.098Personele Verilen Avanslar4.2 195.661 91.643Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar46.685.044 2.012.810Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI14.461.850.459 12.510.691.708CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 6.018.715 6.011.685Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 6.018.715 6.011.685Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.387.011.654 1.364.570.549Bağlı Menkul Kıymetler9 1.378.804.363 1.356.863.258İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar9 10.754.125 10.254.125Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler9 12.500.000 12.500.000Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -15.046.834 -15.046.834MADDİ VARLIKLAR408.246.442 404.203.629Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 51.300.737 51.300.737Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 302.775.000 302.775.000Makine ve Teçhizatlar6 52.233.034 47.147.975Demirbaş ve Tesisatlar6 20.027.766 19.695.771Motorlu Taşıtlar6 11.444.173 11.403.174Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.599.279 2.599.279Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 40.059.993 35.958.864Birikmiş Amortismanlar (-)6 -72.193.540 -66.677.171Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR27.769.491 27.628.749Haklar8 51.948.355 49.310.640Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 38.238.939 38.238.939Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -62.417.803 -59.920.830Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR34.783.047 37.978.441Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 34.783.047 37.978.441Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.863.829.349 1.840.393.053TOPLAM VARLIKLAR16.325.679.808 14.351.084.761YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 7.410.383 159.759Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 10.586.261 226.887Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -3.175.878 -67.128Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 2.777.379.254 2.186.924.896Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar2.777.379.113 2.186.924.755Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 536.204.079 8.569.158Ortaklara Borçlar45 535.568.565 5.352.519İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar635.514 3.216.639Diğer İlişkili Taraflara Borçlar45 0 0DİĞER BORÇLAR4.2 176.683.413 128.419.958Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 96.567.505 54.288.391Diğer Çeşitli Borçlar19 ve 47 80.115.908 74.131.567Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI7.638.896.124 6.738.721.353Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 3.542.354.313 2.764.336.028Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.23 ve 17 88.883.945 26.715.793Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 3.791.284.081 3.737.253.538İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 10.029.321 10.029.321Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 206.344.464 200.386.673ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 239.265.771 270.982.980Ödenecek Vergi ve Fonlar122.029.715 134.826.029Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri11.130.675 7.709.342Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları401.872.284 344.521.741Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-295.766.903 -216.074.132Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR33.345.546 89.133.488Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 33.345.546 89.133.488GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI680.395.513 491.674.938Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 680.395.513 491.674.938Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.089.580.083 9.914.586.530UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 7.970.603 13.221.630Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 11.386.576 18.777.202Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -3.415.973 -5.555.572Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 29.697.256 26.812.458Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 29.697.256 26.812.458Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.25 ve 17 137.190.762 130.853.892Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.25 ve 17 137.190.762 130.853.892DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR47.542.454 45.544.344Kıdem Tazminatı Karşılığı23 47.542.454 45.544.344Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI222.401.075 216.432.324ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363