***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.808.382.282 6.103.547.210Kasa667 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 5.659.914.664 5.314.977.287Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 1.148.466.951 788.569.923Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 2.071.193.000 2.173.847.016Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.2 ve 11 819.583.726 733.378.944Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4.2 ve 11 163.977.915 149.676.608Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 1.087.631.359 1.290.791.464Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 4.341.944.564 3.376.909.487Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 4.001.502.237 3.080.219.872Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -14.692.122 -18.632.012Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 351.339.456 311.526.634Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 632.659.888 586.368.685Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -628.864.895 -582.573.692İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR90.535.048 399.831Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar90.040.246 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar494.802 399.831İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 11.693.755 14.949.108Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar47 11.693.755 14.949.108Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 1.079.357.079 791.419.559Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.024.691.566 747.591.142Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 54.665.513 43.828.417DİĞER CARİ VARLIKLAR58.744.731 49.619.497Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 11.919.126 46.854.946Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları-55.100 660.098Personele Verilen Avanslar4.2 195.661 91.643Sayım ve Tesellüm NoksanlarıDiğer Çeşitli Cari Varlıklar46.685.044 2.012.810Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI14.461.850.459 12.510.691.708CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 6.018.715 6.011.685Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 6.018.715 6.011.685Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.423.634.189 1.400.984.175Bağlı Menkul Kıymetler9 1.378.804.363 1.356.863.258İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar9 10.754.125 10.254.125Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler9 49.122.535 48.913.626Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -15.046.834 -15.046.834MADDİ VARLIKLAR408.246.442 404.203.629Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 51.300.737 51.300.737Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 302.775.000 302.775.000Makine ve Teçhizatlar6 52.233.034 47.147.975Demirbaş ve Tesisatlar6 20.027.766 19.695.771Motorlu Taşıtlar6 11.444.173 11.403.174Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.599.279 2.599.279Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 40.059.993 35.958.864Birikmiş Amortismanlar (-)6 -72.193.540 -66.677.171Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR27.769.491 27.628.749Haklar8 51.948.355 49.310.640Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 38.238.939 38.238.939Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -62.417.803 -59.920.830Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR34.783.047 37.978.441Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 34.783.047 37.978.441Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.900.451.884 1.876.806.679TOPLAM VARLIKLAR16.362.302.343 14.387.498.387YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 7.410.383 159.759Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 10.586.261 226.887Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -3.175.878 -67.128Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 2.777.379.254 2.186.924.896Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar2.777.379.113 2.186.924.755Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 536.204.079 8.569.158Ortaklara Borçlar45 535.568.565 5.352.519İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar635.514 3.216.639Diğer İlişkili Taraflara Borçlar45 0 0DİĞER BORÇLAR4.2 176.683.413 128.419.958Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 96.567.505 54.288.391Diğer Çeşitli Borçlar19 ve 47 80.115.908 74.131.567Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI7.638.896.124 6.738.721.353Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 3.542.354.313 2.764.336.028Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.23 ve 17 88.883.945 26.715.793Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 3.791.284.081 3.737.253.538İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 10.029.321 10.029.321Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 206.344.464 200.386.673ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 239.265.771 270.982.980Ödenecek Vergi ve Fonlar122.029.715 134.826.029Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri11.130.675 7.709.342Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları401.872.284 344.521.741Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-295.766.903 -216.074.132Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR33.345.546 89.133.488Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 33.345.546 89.133.488GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI680.395.513 491.674.938Ertelenmiş Üretim Gelirleri10 ve 19 680.395.513 491.674.938Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları7.970.603 13.221.630Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 11.386.576 18.777.202Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -3.415.973 -5.555.572Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 29.697.256 26.812.458Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 29.697.256 26.812.458Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.25 ve 17 137.190.762 130.853.892Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.25 ve 17 137.190.762 130.853.892DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR47.542.454 45.544.344Kıdem Tazminatı Karşılığı23 47.542.454 45.544.344Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI222.401.075 216.432.324ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 74.828.291 74.828.291Hisse Senedi İhraç Primleri15 7.020.555 7.020.555Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 67.807.736 67.807.736KAR YEDEKLERİ2.469.862.883 1.924.577.800Yasal Yedekler15 324.063.778 241.811.386Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler753.350.209 307.517.679Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 1.152.282.229 1.134.601.892Diğer Kar Yedekleri15 240.166.667 240.646.843GEÇMİŞ YILLAR KARLARI37.249.111 9.273.831GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI306.857.537 1.086.276.248Dönem Net Karı306.857.537 1.086.276.248AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI4.050.321.185 4.256.479.533TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE16.362.302.343 14.387.498.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.662.786.241 1.145.463.735Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 1.261.365.205 914.247.015Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17, 24 2.101.551.642 1.291.417.079Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 5.669.267.451 3.258.725.861Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -3.471.147.998 -1.923.023.655SGK'ya Aktarılan Primler (-)10, 17, 24 -96.567.811 -44.285.127Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -778.018.285 -378.866.677Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -2.479.687.418 -747.054.929Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 1.657.673.408 350.246.625Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 43.995.725 17.941.627Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -62.168.152 1.696.613Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -79.476.728 -42.808.265Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 ve 17 17.308.576 44.504.878Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri5 358.157.174 214.318.679Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)2.014.137 5.629.102Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)2.014.137 5.629.102Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)41.249.725 11.268.939HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.333.015.214 -803.513.502Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -1.030.584.893 -604.439.972Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 -976.554.350 -495.714.324Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.278.722.671 -789.297.043Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 302.168.321 293.582.719Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -54.030.543 -108.725.648Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)5.613.893 -410.894.311Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -59.644.436 302.168.663İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -6.336.870 -4.337.075Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -296.093.451 -194.736.455Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI329.771.027 341.950.233HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI329.771.027 341.950.233TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ329.771.027 341.950.233YATIRIM GELİRLERİ26 707.219.848 481.344.414Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 302.751.346 222.042.823Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi26 44.121.867 21.201.627Kambiyo Karları26 269.951.374 184.300.373İştiraklerden Gelirler26 ve 45 90.040.246 47.715.628Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler208.909 5.955.946Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 146.106 128.017Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler26 0 0Diğer Yatırımlar26 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-610.275.418 -368.908.716Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -2.658.484 -1.072.765Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -358.157.174 -214.318.679Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -218.411.330 -130.757.350Amortisman Giderleri (-)4.2, 6,7 ve 8 -8.045.298 -6.645.931Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -23.003.132 -16.113.991DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-62.507.377 -22.233.913Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -54.423.978 -31.437.485Reeskont Hesabı (+/-)-8.556.386 339.391Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 -1.591.119 8.500.961Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)21 0 0Diğer Gelir ve Karlar2.383.831 544.028Diğer Gider ve Zararlar (-)-319.725 -180.808Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 306.857.537 335.319.597Dönem Karı veya Zararı364.208.080 432.152.018Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-57.350.543 -96.832.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları306.857.537 335.319.597Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri6.560.885.098 3.752.757.623Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-6.245.974.884 -3.424.086.446Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit314.910.214 328.671.177Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-79.692.771 -80.034.456Diğer Nakit Girişleri2.383.831 544.028Diğer Nakit Çıkışları (-)-98.274.370 -136.239.202Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit139.326.904 112.941.547YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı31.828 129.298Maddi Varlıkların İktisabı (-)-12.265.154 -12.193.863Mali Varlık İktisabı (-)-551.003.395 -773.241.058Mali Varlıkların Satışı726.557.373 119.789.173Alınan Faiz317.192.083 230.813.817Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri146.106 128.017Diğer Nakit Çıkışları (-)-25.661.616 -17.186.756Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit454.997.225 -451.761.372FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-2.435.784 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri20 0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)15 ve 45 0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.435.784 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ40.813.250 53.543.023Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış632.701.595 -285.276.802Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 4.938.816.591 5.474.472.433Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 5.571.518.186 5.189.195.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378Muhasebe Politikasında Değişiklikler2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -660.568 0 0 -660.568 0 -660.568Varlıklarda Değer Artışı0 0 561.189.160 0 0 0 0 0 0 0 561.189.160 0 561.189.160Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 335.319.597 0 335.319.597 0 335.319.597Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 0 -493.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.161.457.615 1.000.280.077 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.571.904.308 0 0 241.811.386 0 551.790.567 335.319.597 8.438.346 3.870.787.567 0 3.870.787.567Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.086.276.248 9.273.831 4.256.479.533 4.256.479.533Muhasebe Politikasında Değişiklikler2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.086.276.248 9.273.831 4.256.479.533 4.256.479.533Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 17.680.337 0 0 0 0 -480.176 0 0 17.200.161 17.200.161Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 306.857.537 0 306.857.537 306.857.537Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 -530.216.046 -530.216.046 -530.216.046Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 82.252.392 0 445.832.530 -1.086.276.248 558.191.326 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.152.282.229 0 0 324.063.778 0 1.068.345.167 306.857.537 37.249.111 4.050.321.185 4.050.321.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025320BIST