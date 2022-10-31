***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR4.2 ve 14 6.150.034.963 6.103.547.210Kasa506 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 5.117.155.362 5.314.977.287Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 1.032.879.095 788.569.923Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2 ve 11 6.267.856.825 2.173.847.016Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.2 ve 11 1.749.895.975 733.378.944Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar4.2 ve 11 576.941.619 149.676.608Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2 ve 11 3.941.019.231 1.290.791.464Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2 ve 12 3.731.399.880 3.376.909.487Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 3.198.593.332 3.080.219.872Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -18.971.608 -18.632.012Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 548.120.722 311.526.634Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 665.675.588 586.368.685Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -662.018.154 -582.573.692İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR106.214 399.831Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar45 0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar106.214 399.831İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 7.799.133 14.949.108Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar47 7.799.133 14.949.108Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 423.504Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -423.504GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 1.415.718.712 791.419.559Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.333.217.432 747.591.142Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 82.501.280 43.828.417DİĞER CARİ VARLIKLAR36.462.766 49.619.497Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2 ve 12 36.110.916 46.854.946Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 660.098Personele Verilen Avanslar4.2 216.955 91.643Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar134.895 2.012.810Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI17.609.378.493 12.510.691.708CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2 ve 12 6.048.980 6.011.685Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2 ve 12 6.048.980 6.011.685Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.273.429.724 1.364.570.549Bağlı Menkul Kıymetler9 1.230.260.968 1.356.863.258İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar9 18.215.590 10.254.125Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler9 40.000.000 12.500.000Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal VarlıklarCARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.919.845.113 1.840.393.053TOPLAM VARLIKLAR19.529.223.606 14.351.084.761YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 11.263.843 159.759Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.642.996 226.887Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -3.379.153 -67.128Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2 ve 19 2.084.679.819 2.186.924.896Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar2.084.679.678 2.186.924.755Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar141 141Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 5.341.572 8.569.158Ortaklara Borçlar45 5.154.582 5.352.519İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar186.990 3.216.639Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 212.869.906 128.419.958Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 125.618.365 54.288.391Diğer Çeşitli Borçlar19 ve 47 87.251.541 74.131.567Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI11.596.531.608 6.738.721.353Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 5.639.139.800 2.764.336.028Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.23 ve 17 750.008.593 26.715.793Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2 ve 17 5.063.790.588 3.737.253.538İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 10.029.321 10.029.321Diğer Teknik Karşılıklar - Net10 ve 17 133.563.306 200.386.673ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 287.208.672 270.982.980Ödenecek Vergi ve Fonlar116.699.144 134.826.029Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri16.232.502 7.709.342Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları300.432.281 344.521.741Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-146.155.255 -216.074.132Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları89.133.488Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 32.912.371 89.133.488GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI660.598.210 491.674.938Ertelenmiş Üretim GelirleriLİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI14.891.406.001 9.914.586.530UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR4.2 ve 20 19.895.764 13.221.630Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolaru (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 35.573.368 26.812.458Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 35.573.368 26.812.458Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.25 ve 17 151.355.030 130.853.892Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.25 ve 17 151.355.030 130.853.892DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR68.940.204 45.544.344Kıdem Tazminatı Karşılığı23 68.940.204 45.544.344Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI275.764.366 216.432.324ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363(Nominal) Sermaye2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 37.178.886 74.828.291Hisse Senedi İhraç Primleri15 7.020.555 7.020.555Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 30.158.331 67.807.736KAR YEDEKLERİ2.644.926.758 1.924.577.800Yasal Yedekler15 324.063.778 241.811.386Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler753.350.209 307.517.679Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 1.340.772.119 1.134.601.892Diğer Kar Yedekleri15 226.740.652 240.646.843GEÇMİŞ YILLAR KARLARI835.485 835.485GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI517.588.747 1.058.300.968Dönem Net Karı517.588.747 1.058.300.968Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI4.362.053.239 4.220.065.907TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE19.529.223.606 14.351.084.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR6.284.391.980 3.824.910.808 2.937.008.477 1.314.742.124Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5 4.701.809.229 3.018.505.436 2.180.128.010 1.059.002.273Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,17, 24 8.299.905.801 3.316.541.021 2.906.667.957 1.141.035.643Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 16.106.159.669 7.718.049.975 4.860.643.086 2.303.970.143Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17, 24 -7.407.107.425 -4.279.048.007 -1.835.905.481 -1.117.250.593SGK'ya Aktarılan Primler (-)4, 10, 17, 24 -399.146.443 -122.460.947 -118.069.648 -45.683.907Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 ve 17 -2.874.803.772 -293.048.011 -553.120.573 -74.661.107Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -3.866.765.481 -309.843.614 80.501.592 92.192.367Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 828.080.766 -14.420.416 -635.616.956 -178.743.067Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 163.880.943 31.216.019 1.994.791 11.889.593Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -723.292.800 -4.987.574 -173.419.374 -7.372.263Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -915.492.253 -589.517.348 538.063.622 -547.103.555Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 192.199.453 584.529.774 -711.482.996 539.731.292Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri1.483.528.044 661.675.204 719.589.597 231.457.994Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)4.915.357 8.002.187 1.316.085 747.619Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 4.915.357 8.002.187 1.316.085 747.619Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5 94.139.350 136.727.981 35.974.785 23.534.238HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-5.937.819.704 -2.854.462.513 -2.767.203.589 -1.153.154.489Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-4.722.723.635 -2.210.049.631 -2.232.868.680 -923.177.725Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-3.396.186.585 -1.688.942.536 -1.364.016.383 -681.580.793Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-4.545.393.288 -2.474.083.575 -1.794.634.859 -908.797.394Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 1.149.206.703 785.141.039 430.618.476 227.216.601Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.326.537.050 -521.107.095 -868.852.297 -241.596.932Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-2.431.020.366 -1.415.395.598 -1.545.840.243 -668.285.508Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 1.104.483.316 894.288.503 676.987.946 426.688.576İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -20.501.138 -13.386.385 -9.603.122 -5.136.596Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -1.194.594.931 -631.026.497 -524.731.787 -224.840.168Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI346.572.276 970.448.295 169.804.888 161.587.635HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI346.572.276 970.448.295 169.804.888 161.587.635TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ346.572.276 970.448.295 169.804.888 161.587.635YATIRIM GELİRLERİ2.525.824.077 1.206.676.549 1.005.902.188 365.383.571Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 1.129.603.528 788.807.773 514.604.151 285.565.961Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0 0 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi26 306.738.412 60.071.985 164.085.953 28.774.794Kambiyo Karları26 809.130.947 307.505.258 172.728.851 50.848.005İştiraklerden Gelirler26 197.833.779 49.883.364 72.209.331 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 514.934 408.169 271.425 194.811Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler82.002.477 0 82.002.477 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-2.244.905.110 -986.887.564 -933.413.287 -307.898.233Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-23.862.968 -5.648.034 -17.467.806 -2.478.951Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-1.483.528.044 -661.675.204 -719.589.597 -231.457.994Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)26 -630.416.955 -249.570.612 -152.663.287 -49.865.078Amortisman Giderleri (-)6, 8 -26.477.338 -21.752.625 -10.696.519 -7.512.000Diğer Yatırım Giderleri (-)-80.619.805 -48.241.089 -32.996.078 -16.584.210DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)186.771.570 -156.301.705 93.970.064 -19.420.281Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -28.027.859 -162.112.254 -31.163.698 -19.793.361Reeskont Hesabı (+/-)-8.905.089 5.764.505 7.516.025 5.884.955Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21, 35 217.752.455 -1.092.742 115.375.734 -5.658.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar6.994.987 1.607.936 2.809.681 329.965Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.042.924 -469.150 -567.678 -183.070Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 517.588.747 783.936.943 202.809.697 149.847.430Dönem Karı veya Zararı814.262.813 1.033.935.575 336.263.853 199.652.692Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-296.674.066 -249.998.632 -133.454.156 -49.805.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları37 517.588.747 783.936.943 202.809.697 149.847.430Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri17.363.492.504 9.140.218.184Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-14.728.415.239 -8.837.461.240Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit2.635.077.265 302.756.944Faiz Ödemeleri (-)0 14 2.771.820Diğer Nakit Çıkışları (-)-344.223.412 -6.045.233Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit2.017.064.103 104.205.683YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı14.261.916 2.894.245Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve 8 -58.520.596 -35.851.978Mali Varlık İktisabı (-)-11.131.506.790 -2.308.832.359Mali Varlıkların Satışı7.823.305.051 1.008.945.384Alınan Faiz1.136.370.340 1.206.268.381Alınan Temettüler92.916.092 49.883.364Diğer Nakit Girişleri514.934 408.169Diğer Nakit Çıkışları (-)-129.635.368 -44.628.650Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-2.252.294.421 -120.913.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -8.624.783 -5.360.076Ödenen Temettüler (-)45 -530.216.046 -493.000.000Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-538.840.829 -498.360.076KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ178.713.992 39.422.055Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-595.357.155 -475.645.782Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu5.531.095.652 5.474.472.433Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 4.935.738.497 4.998.826.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 3.459.501.032Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 3.459.501.032Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 102.949.014 0 0 0 0 -1.388.724 0 0 101.560.290 101.560.290Varlıklarda Değer Artışı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 783.936.943 0 783.936.943 783.936.943Dağıtılan Temettü45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 -493.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.153.019.269 991.841.731 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.113.664.162 0 0 241.811.386 0 551.062.411 783.936.943 0 3.851.998.265 3.851.998.265Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.058.300.968 835.485 4.220.065.907 4.220.065.907Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.058.300.968 835.485 4.220.065.907 4.220.065.907Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -13.906.191 0 0 -13.906.191 -13.906.191Varlıklarda Değer Artışı0 0 206.170.227 0 0 0 0 0 0 0 206.170.227 206.170.227Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -37.649.405 0 0 -37.649.405 -37.649.405Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 517.588.747 0 517.588.747 517.588.747Dağıtılan Temettü45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -530.216.046 -530.216.046 -530.216.046Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 82.252.392 0 445.832.530 -1.058.300.968 530.216.046 0 0Dönem Sonu Bakiyesi1.161.523.363 0 1.340.772.119 0 0 324.063.778 0 1.017.269.747 517.588.747 835.485 4.362.053.239 4.362.053.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075400BIST