***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
31.10.2022 18:13
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.150.034.963 6.103.547.210
Kasa
506 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 5.117.155.362 5.314.977.287
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.032.879.095 788.569.923
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 6.267.856.825 2.173.847.016
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 1.749.895.975 733.378.944
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 576.941.619 149.676.608
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 3.941.019.231 1.290.791.464
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 3.731.399.880 3.376.909.487
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 3.198.593.332 3.080.219.872
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -18.971.608 -18.632.012
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 548.120.722 311.526.634
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 665.675.588 586.368.685
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -662.018.154 -582.573.692
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
106.214 399.831
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
45 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
106.214 399.831
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 7.799.133 14.949.108
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 7.799.133 14.949.108
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 1.415.718.712 791.419.559
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.333.217.432 747.591.142
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 82.501.280 43.828.417
DİĞER CARİ VARLIKLAR
36.462.766 49.619.497
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 36.110.916 46.854.946
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 660.098
Personele Verilen Avanslar
4.2 216.955 91.643
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
134.895 2.012.810
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
17.609.378.493 12.510.691.708
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 6.048.980 6.011.685
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 6.048.980 6.011.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.273.429.724 1.364.570.549
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.230.260.968 1.356.863.258
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
9 18.215.590 10.254.125
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
9 40.000.000 12.500.000
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.919.845.113 1.840.393.053
TOPLAM VARLIKLAR
19.529.223.606 14.351.084.761
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
4.2 11.263.843 159.759
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.642.996 226.887
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -3.379.153 -67.128
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 2.084.679.819 2.186.924.896
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2.084.679.678 2.186.924.755
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 5.341.572 8.569.158
Ortaklara Borçlar
45 5.154.582 5.352.519
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
186.990 3.216.639
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 212.869.906 128.419.958
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 125.618.365 54.288.391
Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47 87.251.541 74.131.567
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
11.596.531.608 6.738.721.353
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 5.639.139.800 2.764.336.028
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.23 ve 17 750.008.593 26.715.793
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 5.063.790.588 3.737.253.538
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 10.029.321 10.029.321
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 133.563.306 200.386.673
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 287.208.672 270.982.980
Ödenecek Vergi ve Fonlar
116.699.144 134.826.029
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
16.232.502 7.709.342
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
300.432.281 344.521.741
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-146.155.255 -216.074.132
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
89.133.488
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 32.912.371 89.133.488
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
660.598.210 491.674.938
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Lİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.891.406.001 9.914.586.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 19.895.764 13.221.630
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
u (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 35.573.368 26.812.458
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 35.573.368 26.812.458
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.25 ve 17 151.355.030 130.853.892
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.25 ve 17 151.355.030 130.853.892
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
68.940.204 45.544.344
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 68.940.204 45.544.344
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
275.764.366 216.432.324
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 37.178.886 74.828.291
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 30.158.331 67.807.736
KAR YEDEKLERİ
2.644.926.758 1.924.577.800
Yasal Yedekler
15 324.063.778 241.811.386
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
753.350.209 307.517.679
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.340.772.119 1.134.601.892
Diğer Kar Yedekleri
15 226.740.652 240.646.843
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
835.485 835.485
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
517.588.747 1.058.300.968
Dönem Net Karı
517.588.747 1.058.300.968
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
4.362.053.239 4.220.065.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
19.529.223.606 14.351.084.761
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
6.284.391.980 3.824.910.808 2.937.008.477 1.314.742.124
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 4.701.809.229 3.018.505.436 2.180.128.010 1.059.002.273
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17, 24 8.299.905.801 3.316.541.021 2.906.667.957 1.141.035.643
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 16.106.159.669 7.718.049.975 4.860.643.086 2.303.970.143
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -7.407.107.425 -4.279.048.007 -1.835.905.481 -1.117.250.593
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17, 24 -399.146.443 -122.460.947 -118.069.648 -45.683.907
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -2.874.803.772 -293.048.011 -553.120.573 -74.661.107
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -3.866.765.481 -309.843.614 80.501.592 92.192.367
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 828.080.766 -14.420.416 -635.616.956 -178.743.067
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 163.880.943 31.216.019 1.994.791 11.889.593
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -723.292.800 -4.987.574 -173.419.374 -7.372.263
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -915.492.253 -589.517.348 538.063.622 -547.103.555
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 192.199.453 584.529.774 -711.482.996 539.731.292
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
1.483.528.044 661.675.204 719.589.597 231.457.994
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
4.915.357 8.002.187 1.316.085 747.619
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 4.915.357 8.002.187 1.316.085 747.619
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 94.139.350 136.727.981 35.974.785 23.534.238
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-5.937.819.704 -2.854.462.513 -2.767.203.589 -1.153.154.489
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.722.723.635 -2.210.049.631 -2.232.868.680 -923.177.725
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-3.396.186.585 -1.688.942.536 -1.364.016.383 -681.580.793
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.545.393.288 -2.474.083.575 -1.794.634.859 -908.797.394
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 1.149.206.703 785.141.039 430.618.476 227.216.601
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.326.537.050 -521.107.095 -868.852.297 -241.596.932
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-2.431.020.366 -1.415.395.598 -1.545.840.243 -668.285.508
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.104.483.316 894.288.503 676.987.946 426.688.576
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -20.501.138 -13.386.385 -9.603.122 -5.136.596
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -1.194.594.931 -631.026.497 -524.731.787 -224.840.168
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
346.572.276 970.448.295 169.804.888 161.587.635
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
346.572.276 970.448.295 169.804.888 161.587.635
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
346.572.276 970.448.295 169.804.888 161.587.635
YATIRIM GELİRLERİ
2.525.824.077 1.206.676.549 1.005.902.188 365.383.571
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 1.129.603.528 788.807.773 514.604.151 285.565.961
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 306.738.412 60.071.985 164.085.953 28.774.794
Kambiyo Karları
26 809.130.947 307.505.258 172.728.851 50.848.005
İştiraklerden Gelirler
26 197.833.779 49.883.364 72.209.331 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 514.934 408.169 271.425 194.811
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
82.002.477 0 82.002.477 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-2.244.905.110 -986.887.564 -933.413.287 -307.898.233
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-23.862.968 -5.648.034 -17.467.806 -2.478.951
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-1.483.528.044 -661.675.204 -719.589.597 -231.457.994
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
26 -630.416.955 -249.570.612 -152.663.287 -49.865.078
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -26.477.338 -21.752.625 -10.696.519 -7.512.000
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-80.619.805 -48.241.089 -32.996.078 -16.584.210
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
186.771.570 -156.301.705 93.970.064 -19.420.281
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -28.027.859 -162.112.254 -31.163.698 -19.793.361
Reeskont Hesabı (+/-)
-8.905.089 5.764.505 7.516.025 5.884.955
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21, 35 217.752.455 -1.092.742 115.375.734 -5.658.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
6.994.987 1.607.936 2.809.681 329.965
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.042.924 -469.150 -567.678 -183.070
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 517.588.747 783.936.943 202.809.697 149.847.430
Dönem Karı veya Zararı
814.262.813 1.033.935.575 336.263.853 199.652.692
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-296.674.066 -249.998.632 -133.454.156 -49.805.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
37 517.588.747 783.936.943 202.809.697 149.847.430
Azınlık Payları
0 0 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
17.363.492.504 9.140.218.184
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-14.728.415.239 -8.837.461.240
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
2.635.077.265 302.756.944
Faiz Ödemeleri (-)
0 14 2.771.820
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-344.223.412 -6.045.233
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
2.017.064.103 104.205.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
14.261.916 2.894.245
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -58.520.596 -35.851.978
Mali Varlık İktisabı (-)
-11.131.506.790 -2.308.832.359
Mali Varlıkların Satışı
7.823.305.051 1.008.945.384
Alınan Faiz
1.136.370.340 1.206.268.381
Alınan Temettüler
92.916.092 49.883.364
Diğer Nakit Girişleri
514.934 408.169
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-129.635.368 -44.628.650
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-2.252.294.421 -120.913.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -8.624.783 -5.360.076
Ödenen Temettüler (-)
45 -530.216.046 -493.000.000
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-538.840.829 -498.360.076
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
178.713.992 39.422.055
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-595.357.155 -475.645.782
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
5.531.095.652 5.474.472.433
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 4.935.738.497 4.998.826.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 3.459.501.032
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.153.019.269 -498.841.731 3.459.501.032 3.459.501.032
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 102.949.014 0 0 0 0 -1.388.724 0 0 101.560.290 101.560.290
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 783.936.943 0 783.936.943 783.936.943
Dağıtılan Temettü
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493.000.000 -493.000.000 -493.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 76.201.260 0 84.976.278 -1.153.019.269 991.841.731 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.113.664.162 0 0 241.811.386 0 551.062.411 783.936.943 0 3.851.998.265 3.851.998.265
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.058.300.968 835.485 4.220.065.907 4.220.065.907
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.161.523.363 0 1.134.601.892 0 0 241.811.386 0 622.992.813 1.058.300.968 835.485 4.220.065.907 4.220.065.907
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -13.906.191 0 0 -13.906.191 -13.906.191
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 206.170.227 0 0 0 0 0 0 0 206.170.227 206.170.227
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -37.649.405 0 0 -37.649.405 -37.649.405
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 517.588.747 0 517.588.747 517.588.747
Dağıtılan Temettü
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -530.216.046 -530.216.046 -530.216.046
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 82.252.392 0 445.832.530 -1.058.300.968 530.216.046 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.340.772.119 0 0 324.063.778 0 1.017.269.747 517.588.747 835.485 4.362.053.239 4.362.053.239
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075400
BIST