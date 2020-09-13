***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.09.2020 18:44
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İSTANBUL
İnternet Adresi www.turkiyesigorta.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.tr
investor.relations@turkiyesigorta.com.tr
bilgi@turkiyesigorta.com.tr
turkiyesigorta@hs02.kep.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İSTANBUL (0850) 202 2020 (0212) 355 6464
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fulden PEHLİVAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.10.2015 (212) 310 3840 fulden.pehlivan@turkiyesigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211292/701745
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 25.01.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 1161523363 TRY 100 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874845
BIST