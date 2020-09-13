***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İSTANBULİnternet Adresi www.turkiyesigorta.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.trinvestor.relations@turkiyesigorta.com.trbilgi@turkiyesigorta.com.trturkiyesigorta@hs02.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBüyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İSTANBUL (0850) 202 2020 (0212) 355 6464Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFulden PEHLİVAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.10.2015 (212) 310 3840 fulden.pehlivan@turkiyesigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211292/701745Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 25.01.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 1161523363 TRY 100 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874845BIST