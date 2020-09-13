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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.09.2020 18:44
GÜNCEL HABERLER



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İSTANBUL
İnternet Adresi www.turkiyesigorta.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.tr
investor.relations@turkiyesigorta.com.tr
bilgi@turkiyesigorta.com.tr
turkiyesigorta@hs02.kep.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İSTANBUL (0850) 202 2020 (0212) 355 6464

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fulden PEHLİVAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.10.2015 (212) 310 3840 fulden.pehlivan@turkiyesigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211292/701745

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 25.01.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 1161523363 TRY 100 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874845


BIST




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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 6,82 2.724.699 % 10,00  
GOLTS 26,40 43.497.769 % 10,00  
VERUS 39,38 85.496.692 % 10,00  
UFUK 9,35 438.915 % 10,00  
SODSN 15,07 593.909 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4734 7,4766 % 0,37  
Euro 8,8491 8,8628 % 0,65  
Sterlin 9,5436 9,5915 % 0,33  
Frank 8,1954 8,2448 % 0,60  
Riyal 1,9879 1,9978 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -6,19  
Altın Gr. 467 467 0,70  
Cumhuriyet 3.106 3.153 -10,00  
Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,70 26,74 -0,17  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,01  
B. Petrol 39,75 39,75 -0,31  
Seans Raporu 18:05
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