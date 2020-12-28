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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.12.2020 20:01


- Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUHAMMED MAHMUT ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 10.09.2020 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değil - Hayır -
MURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir GENEL MÜDÜR Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Tarım Sigortaları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türk P&I Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu Üyesi
REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi
ŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Güvence Hesabı Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -
FATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -
DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
VOLKAN SİNAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -
GÜRAY ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -
MURAT SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895287


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TKURU 229,90 2.324.059 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.915.089.120 % 10,00  
DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
JANTS 317,90 236.728.829 % 10,00  
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