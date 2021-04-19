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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.04.2021 18:52



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AZİZ MURAT ULUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans / Yatırım Danışmanı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
ATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sigortacı 16.01.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Türk P&I Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Strateji Yönetim Komitesi Başkanı
MURAT AKGÜÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Strateji Yönetim Komitesi Üyesi
MUHAMMED MAHMUT ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 10.09.2020 İcrada Görevli Değil - Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Bakan Danışmanı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Hayır Bilgi Teknolojileri Yönelendirme Komitesi Başkanı
MURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Türk P&I Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu Üyesi
REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi
ŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -
FATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -
DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
VOLKAN SİNAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -
GÜRAY ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -
MURAT SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929307


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