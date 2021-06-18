***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.06.2021 19:29
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Türk P&I Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu Üyesi
REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi
ŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -
FATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -
DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
VOLKAN SİNAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -
GÜRAY ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -
MURAT SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi
KÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Türk P ve I Sigorta A.Ş. Sigortacılık 25.000.000,0 12.500.000,0 TRY 50,00 İştirak
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Leasing 200.000.000,0 31.297.967,0 TRY 15,65 İştirak
Vakıf Faktoring A.Ş. Faktoring 350.000.000,0 47.968.750,0 TRY 13,71 İştirak
Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 30.000.000,0 3.300.000,0 TRY 11,00 İştirak
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pazarlama 30.241.439,0 2.951.806,0 TRY 9,76 İştirak
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirak
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Sigortacılık 20.134.664,0 915.212,0 TRY 4,55 İştirak
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. İnşaat 34.330.281,0 1.003.770,0 TRY 2,92 İştirak
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Enerji ve Madencilik 85.000.223,0 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirak
Taksim Otelcilik A.Ş. Turizm 350.000.000,0 5.015.500,0 TRY 1,43 İştirak
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 500.000.000,0 4.352.752,0 TRY 0,87 İştirak
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler 150.000.000,0 375.000,0 TRY 0,25 İştirak
Ziraat Bank Moscow JSC Bankacılık 100.255.556,0 90.230,0 TRY 0,09 İştirak
Ziraat Katılım A.Ş. Bankacılık 1.750.000.000,0 1,0 TRY 0,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943179
BIST