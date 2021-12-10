***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOSEM Sertifikasyon A.Ş. Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.236.600,0 8.236.600,0 TRY 100,0 İştirakTürk P ve I Sigorta A.Ş. Sigortacılık 25.000.000,0 12.500.000,0 TRY 50,00 İştirakVakıf Finansal Kiralama A.Ş. Leasing 250.000.000,0 39.122.459,0 TRY 15,65 İştirakVakıf Faktoring A.Ş. Faktoring 350.000.000,0 47.968.750,0 TRY 13,71 İştirakVakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 30.000.000,0 3.300.000,0 TRY 11,00 İştirakVakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pazarlama 30.241.439,0 2.951.806,0 TRY 9,76 İştirakTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirakTarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Sigortacılık 20.134.664,0 915.212,0 TRY 4,55 İştirakVakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. İnşaat 34.330.281,0 1.003.770,0 TRY 2,92 İştirakVakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Enerji ve Madencilik 85.000.223,0 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirakTaksim Otelcilik A.Ş. Turizm 350.000.000,0 5.015.500,0 TRY 1,43 İştirakVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.000.000.000,0 8.705.504,0 TRY 0,87 İştirakVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler 150.000.000,0 375.000,0 TRY 0,25 İştirakZiraat Bank Moscow JSC Bankacılık 100.255.556,0 90.230,0 TRY 0,09 İştirakZiraat Katılım A.Ş. Bankacılık 1.750.000.000,0 1,0 TRY 0,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982633BIST