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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.12.2021 14:38
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OSEM Sertifikasyon A.Ş. Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.236.600,0 8.236.600,0 TRY 100,0 İştirak
Türk P ve I Sigorta A.Ş. Sigortacılık 25.000.000,0 12.500.000,0 TRY 50,00 İştirak
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Leasing 250.000.000,0 39.122.459,0 TRY 15,65 İştirak
Vakıf Faktoring A.Ş. Faktoring 350.000.000,0 47.968.750,0 TRY 13,71 İştirak
Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 30.000.000,0 3.300.000,0 TRY 11,00 İştirak
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pazarlama 30.241.439,0 2.951.806,0 TRY 9,76 İştirak
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirak
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Sigortacılık 20.134.664,0 915.212,0 TRY 4,55 İştirak
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. İnşaat 34.330.281,0 1.003.770,0 TRY 2,92 İştirak
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Enerji ve Madencilik 85.000.223,0 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirak
Taksim Otelcilik A.Ş. Turizm 350.000.000,0 5.015.500,0 TRY 1,43 İştirak
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.000.000.000,0 8.705.504,0 TRY 0,87 İştirak
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler 150.000.000,0 375.000,0 TRY 0,25 İştirak
Ziraat Bank Moscow JSC Bankacılık 100.255.556,0 90.230,0 TRY 0,09 İştirak
Ziraat Katılım A.Ş. Bankacılık 1.750.000.000,0 1,0 TRY 0,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982633


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 5,39 74.306.787 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.479.236 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 13.909.508 % 9,95  
ISBIR 66,55 7.324.027 % 9,91  
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Euro 15,7045 15,7371 % 0,91  
Sterlin 18,3056 18,3974 % 0,71  
Frank 14,9787 15,0689 % 0,74  
Riyal 3,6970 3,7155 % 0,88  
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14:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -3,08  
Altın Gr. 790 790 2,79  
Cumhuriyet 5.251 5.330 36,00  
Tam 5.206 5.338 16,65  
Yarım 2.516 2.582 8,06  
Çeyrek 1.262 1.291 4,02  
Gümüş.Ons 21,87 21,91 -0,06  
Gümüş Gr. 9,77 9,79 0,03  
B. Petrol 75,10 75,10 0,68  
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