***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2022 14:44
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OSEM Sertifikasyon A.Ş. Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.236.600,0 8.236.600,0 TRY 100,0 İştirak
Türk P ve I Sigorta A.Ş. Sigortacılık 25.000.000,0 12.500.000,0 TRY 50,00 İştirak
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Leasing 500.000.000,0 78.244.918,102 TRY 15,65 İştirak
Vakıf Faktoring A.Ş. Faktoring 350.000.000,0 47.968.750,0 TRY 13,71 İştirak
Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 30.000.000,0 3.300.000,0 TRY 11,00 İştirak
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pazarlama 30.241.439,0 2.951.806,0 TRY 9,76 İştirak
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirak
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Sigortacılık 20.134.664,0 915.212,0 TRY 4,55 İştirak
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. İnşaat 34.330.281,0 1.003.770,0 TRY 2,92 İştirak
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Enerji ve Madencilik 85.000.223,0 1.503.860,0 TRY 1,77 İştirak
Taksim Otelcilik A.Ş. Turizm 350.000.000,0 5.015.500,0 TRY 1,43 İştirak
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.000.000.000,0 8.705.504,0 TRY 0,87 İştirak
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler 150.000.000,0 375.000,0 TRY 0,25 İştirak
Ziraat Bank Moscow JSC Bankacılık 100.255.556,0 90.230,0 TRY 0,09 İştirak
Ziraat Katılım A.Ş. Bankacılık 1.750.000.000,0 1,0 TRY 0,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993014
BIST