***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ÜyesiFATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu ÜyesiMURAT SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu ÜyesiKÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör -NURCAN TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -SEVDA MERSİN Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008359BIST