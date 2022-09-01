***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 15:55
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türk P&I Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu Üyesi
REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
ŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi
FATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi
MURAT SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu Üyesi
KÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör -
NURCAN TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
SEVDA MERSİN Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -
TUBA BULDU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059310
BIST