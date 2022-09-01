***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BENLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türk P&I Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu ÜyesiREMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiBİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ÜyesiFATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu ÜyesiMURAT SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Müdürlüğü Kurulu ÜyesiKÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör -NURCAN TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -SEVDA MERSİN Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - -TUBA BULDU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059310BIST