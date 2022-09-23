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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 17:07
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Umut KOVANCI Yatırımcı İlişkileri Direktörü 29.11.2021 0(212) 310 3700 umut.kovanci@turkiyesigorta.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 214206/923077
Fulden PEHLİVAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.10.2015 0(212) 310 1209 fulden.pehlivan@turkiyesigorta.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 211292/701745
Eray DURAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.06.2022 0(212) 310 1263 eray.duran@turkiyesigorta.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AZİZ MURAT ULUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans / Yatırım Danışmanı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - -
ATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sigortacı 16.01.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türk P&I Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Emeklilik Gözetim Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Strateji Yönetim Komitesi Başkanı
MURAT AKGÜÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Strateji Yönetim Komitesi Üyesi
MUHAMMED MAHMUT ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 10.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Bakan Danışmanı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil - Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi Başkanı
MURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 02.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 02.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064976


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Çeyrek 1.620 1.650 0,00  
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Gümüş Gr. 11,17 11,18 -0,39  
B. Petrol 86,62 86,62 -3,84  
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