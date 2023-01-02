***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2023 13:16
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OSEM Sertifikasyon AŞ Yedek Parça ve Araç Bakım Servisleri Sertifikasyon Hizmeti 8.000.000,0 8.000.000,0 TRY 100,0 İştirak
Türk P ve I Sigorta AŞ Sigortacılık 80.000.000,0 40.000.000,0 TRY 50,00 İştirak
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Emeklilik 755.752.390,0 55.650.000,0 TRY 7,36 İştirak
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Sigortacılık 29.315.869,0 1.274.603,0 TRY 4,35 İştirak
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ İnşaat 52.548.280,6 1.003.770,0 TRY 1,91 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092075
BIST
16:065.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 143,23
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:0618,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:0620,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:061.099,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.099,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:04
|EGEEN
|6.812,30
|601.196.448
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.114.236
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.535.981
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|237.047.640
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|51.450.420
|% -6,88
|
|EREGL
|42,42
|7.026.078.387
|% 2,81
|
|THYAO
|145,60
|5.997.165.345
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|TCELL
|40,42
|4.166.138.164
|% 6,71
|
|ASELS
|63,90
|4.069.746.063
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|YKBNK
|12,03
|2.518.877.957
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,04
|2.141.226.235
|% 4,35
|
|PETKM
|20,30
|3.424.332.725
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,13
|2.200.239.031
|% 2,82
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7192
|18,7208
|% 0,10
|
|Euro
|20,0020
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1843
|20,3059
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9671
|4,9920
|% 0,13
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:18EPLAS
Yüzde 8.64 oranında artışla 44.50 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 538 adet işlem
-
16:17CMBTN
Yüzde 9.99 oranında artışla 599.00 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 378 adet işlem
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 57 artarak (% 2.69 ) 4, 991
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, SAMAT, POLTK, YBTAS, BEYAZ, EGEEN, MEPET, TERA, BFREN, ULUSE
-
16:16
EPLAS, YBTAS, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında