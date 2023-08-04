***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAZİZ MURAT ULUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans / Yatırım Danışmanı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - -TAHA ÇAKMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2023 İcrada Görevli - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Strateji KomitesiMURAT AKGÜÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Strateji Yönetim Komitesi ÜyesiMUHAMMED MAHMUT ER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 10.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Bakan Danışmanı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil - Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi BaşkanıMURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 02.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180453 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıFATMA ÖZKUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.08.2023 İcrada Görevli Değil - Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman ABD Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180453 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken SaptanmasıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTAHA ÇAKMAK Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli -- -BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi ÜyesiFATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -MEHMET ERTAN ÖZAY Genel Müdür Yardımcısı SigortacıKÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -NURCAN TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -SEVDA MERSİN Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı -TUBA BULDU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180461BIST