Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.09.2023 20:32
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAHA ÇAKMAK Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli -- -
BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve OSEM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
ŞEBNEM ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Avukat Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi
KÜRŞAT PEDİS Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
NURCAN TUNÇDÖKEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -
SEVDA MERSİN Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı -
TUBA BULDU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Genel Müdür Yardımcısı -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191478


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.141
Değişim :  1,06% |  85,21
Açılış :  8.141  
Önceki Kapanış :  8.056  
En Düşük
8.126 En Yüksek
8.239
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KZGYO 30,36 4.928.764 % 10,00  
OFSYM 93,50 175.973.077 % 10,00  
CWENE 382,80 1.524.858.973 % 10,00  
AGHOL 236,50 584.873.661 % 10,00  
ISBTR 84.551,80 1.268.277 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,7526 26,7656 % 0,28  
Euro 28,8796 28,9212 % 0,40  
Sterlin 33,6992 33,8682 % 0,60  
Frank 30,1411 30,3227 % 0,42  
Riyal 7,1144 7,1501 % 0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -1,50  
Altın Gr. 1.668 1.668 3,48  
Cumhuriyet 11.264 11.434 2,00  
Tam 11.021 11.138 44,00  
Yarım 5.527 5.590 22,00  
Çeyrek 2.755 2.795 11,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,21  
Gümüş Gr. 20,62 20,66 -0,11  
B. Petrol 89,01 89,01 0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru