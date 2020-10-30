***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 22:51
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
9973
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30.09.2020 dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun ilişkili olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
Murat AKBALIK Beşir Alper KARAYAZGAN Atakan BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885250
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3857
En Düşük
8,2678
18:059,6699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05504,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,57
|Açılış
|: 504,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3392
|8,3407
|% 0,63
|
|Euro
|9,6692
|9,6699
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,7972
|10,8513
|% 1,15
|
|Frank
|9,0777
|9,1324
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2219
|2,2331
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|10,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
-
17:58
BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında