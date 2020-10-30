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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 22:51
GÜNCEL HABERLER



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
9973
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a) 30.09.2020 dönemine ilişkin  finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun ilişkili olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
    Murat AKBALIK                          Beşir Alper KARAYAZGAN                              Atakan BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi                            Genel Müdür                                     Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885250


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Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,40  
Gümüş Gr. 6,35 6,37 0,17  
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