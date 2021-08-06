***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.08.2021 22:22
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Karar Sayısı
10069
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)" İN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduklarıde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Murat SÜZER Murat AKBALIK Atilla BENLİ
Genel Müdür Yardımcısı Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955714
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1079
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0486
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05489,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,08
|Açılış
|: 489,11
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6170
|8,6210
|% 1,19
|
|Euro
|10,1435
|10,1567
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,9288
|11,9886
|% 0,83
|
|Frank
|9,3851
|9,4416
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,84
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,14
|
|B. Petrol
|70,44
|70,44
|-0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
-
17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında