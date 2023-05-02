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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.05.2023 19:48
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/05/2023
Karar Sayısı
40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ  (II-14.1)" İN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE   SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ilişkin  konsolide olmayan finansal tabloların ve konsolide olmayan faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, konsolide olmayan raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, konsolide olmayan raporun ilişkili olduğu dönem itibarıyla, konsolide olmayan finansal tabloların ve konsolide olmayan faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve konsolide olmayan finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz. 02.05.2023 Gürdoğan YURTSEVER      Mehmet AYDOĞDU   
İç Sistemler Başkanı   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi      ve Denetim Komitesi Üyesi Murat AKBALIK                           Atilla BENLİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı      ve Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145353


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Yarım 4.454 4.608 48,00  
Çeyrek 2.230 2.297 14,00  
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Gümüş Gr. 15,84 15,86 0,21  
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