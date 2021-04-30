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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

30.04.2021 22:03



***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
10051
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (II-14.1)" İN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)   İşletmedeki görev sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)    İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
            Murat SÜZER                             Murat AKBALIK                                             Atilla BENLİ
Genel Müdür Yardımcısı           Denetim Komitesi Başkanı             Yönetim Kurulu Başkan Vekili
                                                                                                                                               ve Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933820


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 -0,25  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
B. Petrol 66,72 66,72 -1,33  
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