***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.04.2022 00:29
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)" İN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Murat SÜZER
Murat AKBALIK
Atilla BENLİ
Genel Müdür Yardımcısı Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025323
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0433
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0213
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05890,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -15,58
|Açılış
|: 890,17
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8827
|14,8990
|% 0,33
|
|Euro
|15,6599
|15,6812
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,6301
|18,7235
|% 0,08
|
|Frank
|15,2014
|15,2929
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9598
|3,9796
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-37,16
|
|Altın Gr.
|890
|890
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:04
EGSER, SERVE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04
TKFEN, PNSUT, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
MERCN, BMSCH, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
DITAS, ACSEL, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
DAGI, ARENA, SILVR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında