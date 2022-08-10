***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.08.2022 01:17
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
74
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)" İN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30 / 06 / 2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloda ve faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablonun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Murat SÜZER Murat AKBALIK Atilla BENLİ Genel Müdür Yardımcısı Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053977
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,8878
En Düşük
17,8065
18:0518,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4439
En Düşük
18,3664
18:051.026,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,26
|Açılış
|: 1.026,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,61
En Düşük
1.024,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8632
|17,8648
|% -0,02
|
|Euro
|18,3771
|18,4168
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,7199
|21,8288
|% -0,21
|
|Frank
|18,8531
|18,9667
|% -0,15
|
|Riyal
|4,7393
|4,7631
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,01
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.860
|6.957
|-27,00
|
|Yarım
|3.342
|3.401
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.700
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,25
|97,25
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
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17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
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17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046